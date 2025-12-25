Якорная площадь Кронштадта превратится в сцену новогоднего мультимедийного представления

На площади появится рождественский городок, который будет открыт для посетителей в период новогодних выходных. Гости смогут увидеть световые инсталляции и мультимедийные изображения на фасаде Морского собора.
В основе проекций — мотивы русского народного искусства и традиционных ремёсел.
На территории разместят три оригинальные фотозоны, оформленные с помощью световых решений и образов, навеянных рождественской тематикой и островом Котлин.
Гостей ждут художественные композиции, созданные специально для этого события. Каждый сможет сделать снимки в уникальных декорациях.
Световые представления будут проходить ежедневно с 27 декабря по 14 января включительно, начиная с шести часов вечера до десяти часов до полудня.
В ночь с 31 декабря на 1 января площадка останется открытой до трёх часов утра. Таким образом, посетители смогут провести здесь и новогоднюю ночь, сообщает Петербург Центр.