Якорная площадь Кронштадта превратится в сцену новогоднего мультимедийного представления

Опубликовано: 25 декабря 2025 06:30
Global Look Press / Zamir Usmanov

В новогодние праздники на этой площадке откроется рождественский городок с современными световыми и проекционными технологиями.

На площади появится рождественский городок, который будет открыт для посетителей в период новогодних выходных. Гости смогут увидеть световые инсталляции и мультимедийные изображения на фасаде Морского собора.

В основе проекций — мотивы русского народного искусства и традиционных ремёсел.

На территории разместят три оригинальные фотозоны, оформленные с помощью световых решений и образов, навеянных рождественской тематикой и островом Котлин.

Гостей ждут художественные композиции, созданные специально для этого события. Каждый сможет сделать снимки в уникальных декорациях.

Световые представления будут проходить ежедневно с 27 декабря по 14 января включительно, начиная с шести часов вечера до десяти часов до полудня.

В ночь с 31 декабря на 1 января площадка останется открытой до трёх часов утра. Таким образом, посетители смогут провести здесь и новогоднюю ночь, сообщает Петербург Центр.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
