Японцы всегда варят рис без этой добавки: россиянки засыпают ее горстями

Приготовление риса в России и Японии кардинально отличается. Наши хозяйки постоянно добавляют в крупу различные специи, в то время как в Стране восходящего солнца этого совсем не понимают.

Кулинары не представляют, как можно сварить зерна и при этом их не посолить. Ведь без усилителя вкуса блюдо будет совершенно пресным.

Однако японцы делают иначе. Рис они подают с мисо-супом или соевым соусом. Местные макают крупу в добавки, что и делает ее более изысканной. К тому же продукт они подают вместо хлеба, пишет автор блога «Дневник Усаги о жизни в Японии».

Источник фото: Photo by Pille R. Priske on Unsplash