Лето на рельсах: где найти Малую Октябрьскую железную дорогу в Петербурге и как спланировать поездку с детьми

1 июня Малая Октябрьская детская железная дорога торжественно открывает 77-летний поездной сезон. Регулярное движение поездов по Южной и Северной трассам начинается с 5 июня по расписанию. Что ждет пассажиров в новом сезоне и почему стоит посетить это уникальное место?
Обновленные вагоны и юные профессионалы: атмосфера настоящей железной дороги
5 июня в Петербурге начнет работу Малая Октябрьская детская железная дорога. Пассажиры увидят обновленные красочные вагоны, атмосферу настоящей железной дороги и юных ребят, которые осваивают более 20 железнодорожных профессий на летней практике.
Поездка на детской железной дороге — это не только развлечение, но и возможность увидеть будущих профессионалов в деле.
Южная и Северная трассы: два направления для путешествий
Как указано на официальном сайте dzdspb.rzd, составы под управлением юных железнодорожников будут курсировать в двух направлениях: по южной трассе — от станции «Молодежная» до «Царскосельской» и по северной — от станции «Озерная» до «Юный».
Музей «Одиннадцать месяцев»: уникальное пространство
На станции Царскосельская с 5 июня снова открывает двери Дорожный музей — уникальное пространство, посвященное детским железным дорогам.
Южная трасса: информация для посетителей
От станции Молодежная (ст. метро Купчино) Информация для посетителей Протяженность дороги — 9 км 800 м. На дороге курсируют составы «Сказка» и «Колибри», вагоны последнего оборудованы местами для маломобильных граждан.
Дорога работает с четверга по воскресенье. На станциях расположены санитарные комнаты и медпункты, буфеты, места для отдыха. Южная трасса — это более длинный и насыщенный маршрут с множеством удобств для пассажиров.
На ст. Царскосельская оборудованы детские игровые площадки (открытая и закрытая), музейно-выставочный комплекс детских железных дорог России «Одиннадцать месяцев» (посещение бесплатное). Станция «Царскосельская» — это отличное место для семейного отдыха.
Северная трасса: информация для посетителей
Отправление со ст. Озерная (железнодорожная платформа Озерки) Протяженность дороги — 2 км 100 м. Северная трасса — более короткий и компактный маршрут, подходящий для непродолжительной поездки.
На дороге курсирует фирменный состав «Пионер», вагоны оборудованы местами для маломобильных граждан. На станции Озерная расположены биотуалеты, медпункт, места для отдыха, открытая детская площадка.
|Трасса
|Категория билета
|Туда
|Туда и обратно
|Северная трасса
|Взрослый
|100 ₽
|160 ₽
|Северная трасса
|Детский (6–13 лет)
|60 ₽
|100 ₽
|Северная трасса
|Льготный
|Бесплатно
|Бесплатно
|Южная трасса
|Взрослый
|200 ₽
|400 ₽
|Южная трасса
|Детский (6–13 лет)
|100 ₽
|200 ₽
|Южная трасса
|Льготный
|Бесплатно
|Бесплатно
Цены актуальны на момент публикации.