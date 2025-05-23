Лето на рельсах: где найти Малую Октябрьскую железную дорогу в Петербурге и как спланировать поездку с детьми

Какие составы курсируют по Южной и Северной трассам и что нужно знать пассажирам?

1 июня Малая Октябрьская детская железная дорога торжественно открывает 77-летний поездной сезон. Регулярное движение поездов по Южной и Северной трассам начинается с 5 июня по расписанию. Что ждет пассажиров в новом сезоне и почему стоит посетить это уникальное место?

Обновленные вагоны и юные профессионалы: атмосфера настоящей железной дороги

5 июня в Петербурге начнет работу Малая Октябрьская детская железная дорога. Пассажиры увидят обновленные красочные вагоны, атмосферу настоящей железной дороги и юных ребят, которые осваивают более 20 железнодорожных профессий на летней практике.

Поездка на детской железной дороге — это не только развлечение, но и возможность увидеть будущих профессионалов в деле.

Южная и Северная трассы: два направления для путешествий

Как указано на официальном сайте dzdspb.rzd, составы под управлением юных железнодорожников будут курсировать в двух направлениях: по южной трассе — от станции «Молодежная» до «Царскосельской» и по северной — от станции «Озерная» до «Юный».

Музей «Одиннадцать месяцев»: уникальное пространство

На станции Царскосельская с 5 июня снова открывает двери Дорожный музей — уникальное пространство, посвященное детским железным дорогам.

Южная трасса: информация для посетителей

От станции Молодежная (ст. метро Купчино) Информация для посетителей Протяженность дороги — 9 км 800 м. На дороге курсируют составы «Сказка» и «Колибри», вагоны последнего оборудованы местами для маломобильных граждан.

Дорога работает с четверга по воскресенье. На станциях расположены санитарные комнаты и медпункты, буфеты, места для отдыха. Южная трасса — это более длинный и насыщенный маршрут с множеством удобств для пассажиров.

На ст. Царскосельская оборудованы детские игровые площадки (открытая и закрытая), музейно-выставочный комплекс детских железных дорог России «Одиннадцать месяцев» (посещение бесплатное). Станция «Царскосельская» — это отличное место для семейного отдыха.

Северная трасса: информация для посетителей

Отправление со ст. Озерная (железнодорожная платформа Озерки) Протяженность дороги — 2 км 100 м. Северная трасса — более короткий и компактный маршрут, подходящий для непродолжительной поездки.

На дороге курсирует фирменный состав «Пионер», вагоны оборудованы местами для маломобильных граждан. На станции Озерная расположены биотуалеты, медпункт, места для отдыха, открытая детская площадка.

Трасса Категория билета Туда Туда и обратно Северная трасса Взрослый 100 ₽ 160 ₽ Северная трасса Детский (6–13 лет) 60 ₽ 100 ₽ Северная трасса Льготный Бесплатно Бесплатно Южная трасса Взрослый 200 ₽ 400 ₽ Южная трасса Детский (6–13 лет) 100 ₽ 200 ₽ Южная трасса Льготный Бесплатно Бесплатно

Цены актуальны на момент публикации.