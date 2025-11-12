Городовой / Город / За что туристы полюбили ноябрь в Петербурге: 340 тысяч провели праздники в Северной столице
Опубликовано: 12 ноября 2025 14:11
Городовой ру

К ноябрьским праздникам средняя стоимость посуточной аренды квартиры в СЗФО достигла 3,6 тысячи рублей.

В период ноябрьских праздников в Санкт-Петербурге побывали 340 тысяч человек из различных российских регионов и из-за границы.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщил об этом, подчеркнув, что власти стремятся привлечь больше гостей даже в межсезонье, передает 78.ru.

Пиотровский также напомнил о задаче увеличить внутренний туризм до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.

Ранее отмечалось, что спрос на съёмное жильё в Северо-Западном федеральном округе во время ноябрьских праздников вырос на 58 процентов за год.

Самыми востребованными среди квартир посуточной аренды оказались объекты в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
