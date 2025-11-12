За что туристы полюбили ноябрь в Петербурге: 340 тысяч провели праздники в Северной столице

В период ноябрьских праздников в Санкт-Петербурге побывали 340 тысяч человек из различных российских регионов и из-за границы.
Вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщил об этом, подчеркнув, что власти стремятся привлечь больше гостей даже в межсезонье, передает 78.ru.
Пиотровский также напомнил о задаче увеличить внутренний туризм до 140 миллионов поездок в год к 2030 году.
Ранее отмечалось, что спрос на съёмное жильё в Северо-Западном федеральном округе во время ноябрьских праздников вырос на 58 процентов за год.
Самыми востребованными среди квартир посуточной аренды оказались объекты в Ленинградской, Калининградской и Псковской областях.