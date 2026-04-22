За что вручали орден Святой Анны?

Орден Святой Анны — не только символом личной памяти о Анне Петровне, но и важная часть наградной системы Российской империи, отражавшей как военные, так и гражданские заслуги перед государством.

Орден Святой Анны — это государственная награда Российской империи, учреждённая в 1735 году в память о Анне Петровне, дочери Петра I и жене герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха. После смерти Анны Петровны в 1728 году Карл Фридрих учредил орден в её честь, а позже, в 1742 году, её сын Карл Пётр Ульрих (будущий Пётр III) привёз награду в Россию. В 1797 году, в день коронации Павла I (сына Петра III), орден был причислен к государственным наградам империи.

За что вручали орден

Орден Святой Анны вручали за заслуги перед государством и обществом — как гражданские, так и военные. В XVIII веке награда преимущественно была военной: её получали за храбрость, стратегический талант и успехи в боях. Например, Александр Суворов был награждён орденом за победы в русско-турецких войнах, а Михаил Кутузов — за вклад в кампании против Наполеона.

С XIX века орден стал более универсальным. Его вручали:

чиновникам — за выслугу лет (например, за 12 лет беспорочной службы в одной должности);

дипломатам — за успешные переговоры;

учёным и деятелям культуры — за вклад в просвещение.

Среди известных кавалеров — историк и писатель Николай Карамзин, автор «Истории государства Российского», и поэт Александр Грибоедов, награждённый за дипломатическую службу.

Также орден использовался как инструмент внешней политики: иностранные послы и военные нередко удостаивались этой награды, что подчёркивало престиж России на международной арене.

Степени ордена

Изначально орден имел одну степень, но позже был разделён на несколько категорий. При Павле I в 1797 году их стало три, а в 1815 году, при Александре I, — четыре.

Символика и дизайн

Центральный элемент ордена — золотой крест красной эмали с расширяющимися концами. В центре — медальон с изображением святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Выбор святой был неслучайным: Анна Петровна, в честь которой назван орден, считалась её тёзкой.

Лента ордена — ярко-красная с жёлтой каймой — символизировала кровь мучеников и верность государю.

Девиз ордена — лат. Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem («Любящим правду, благочестие, верность») — был размещён на звезде. Начальные буквы слов девиза (A. I. P. F.) одновременно являлись инициалами Анны Петровны (Anna, Imperatoris Petri Filia — «Анна, императора Петра дщерь»).

Интересные факты

Орденский праздник отмечался 3 февраля (День святой Анны Пророчицы).

Храмом ордена считалась церковь Симеона и Анны в Санкт-Петербурге на улице Моховой.

После Октябрьской революции 1917 года орден был упразднён декретом ВЦИК и СНК, но продолжил существовать как династическая награда дома Романовых в эмиграции.

Члены Российского императорского дома являются наследственными кавалерами ордена Святой Анны. Великие князья получают награду первой степени при крещении, а князья императорской крови — по достижении совершеннолетия.

