Нежнейшая шоколадная паста без плиты: 5 минут — и гладкое, блестящее, ароматное лакомство на столе

Дети и взрослые обожают шоколадную пасту. Как вкусно намазывать ее на булочку, а затем вкушать этот сладкий бутерброд с пикантными шоколадными нотками, запивая кофе или чаем! Но видели ли вы когда-нибудь состав магазинной шоколадной пасты? На первом месте, конечно же, сахар, а дальше различные "Е..." и прочая химия. Готовы ли вы покупать это "лакомство" своим близким? Кулинарный блогер Наталья Калнина не готова, а потому предпочитает готовить шоколадную пасту самостоятельно.
Эксперт делится рецептом домашней шоколадной пасты, которая получается очень нежной, гладкой, блестящей, а готовится буквально 5-10 минут - даже плита не понадобится.
Ингредиенты:
- сливочное масло - 125 г;
- шоколад - 90 г;
- сгущенное молоко - 1 банка;
- какао-порошок - 1-1,5 ст. л.
Приготовление:
Растопите сливочное масло в микроволновой печи, добавьте шоколад, размешайте до растворения. Добавьте сгущенное молоко и какао и хорошо перемешайте.
Домашняя шоколадная паста готова! На все ушло не более 10 минут. По вкусу масса получается очень нежная, сладкая, воздушная. Она хорошо намазывается на бутерброд. Также ее можно подавать к блинам и оладьям, использовать в качестве начинки для круассанов и домашних булочек и просто макать в нее печенье или свежие фрукты, например, клубнику и бананы.
Если перелить пасту в закрытый контейнер, то она будет храниться в холодильнике 10-14 дней. Когда используете продукт, дайте ему постоять около 10 минут при комнатной температуре, чтобы консистенция стала мягкой и удобной для намазывания.
Что касается выбора шоколада для домашнего лакомства, то обычно используется молочный шоколад - его все любят. Можно применять вариант с орешками, а если предпочитаете более терпкий вкус, то подойдет горький или темный шоколад. Для мягкого сливочного вкуса Наталья советует использовать белый шоколад, но тогда уберите из рецепта какао-порошок, иначе цвет пасты станет грязно-серым. В этом случае вместо какао рекомендуется использовать немного ванили или кокосовой стружки — получится кремовая ванильная паста.
