За этими дефицитными товарами в СССР шла настоящая охота: очереди были километровыми

Это сейчас полки магазинов буквально ломятся от изобилия товаров на любой вкус и кошелек. В Советском Союзе не всегда можно было достать понравившийся экземпляр. Порой люди устраивали настоящую охоту, простаивая в огромных очередях часами напролет. Это сильно изматывало, но своих мест никто не покидал.

Видеомагнитофон

Советский кассетный «видик» считался невероятной роскошью. В квартирах, где он стоял, всегда были гости. Они смотрели фильмы и мультики сутками напролет. Конечно, заполучить такую аппаратуру мечтал каждый, но найти ее в магазинах было практически нереально.

Порой ждать заветного заказа приходилось месяцами, а как только несколько штук попадали в магазин, их моментально скупали. Конечно, цена на видеомагнитофоны кусалась. Самый простой стоил в районе 170 рублей. Это была как месячная зарплата учителя в школе. Но средства долго копили, откладывали и все-таки брали аппаратуру.

Источник фото: Авторство: fdecomite. Leningrad 1991Uploaded by tm, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org; Legion-Media

Мебель

Достать красивый диван или стенку в прихожую тоже было очень проблематично. Выбирать особо не приходилось. Порой люди вывозили просто то, что оставалось в зале. Ни о каких интерьерных решениях речи и не шло. Иногда ожидание длилось годами, но советские жители не расстраивались. Спешить им было особо некуда.

«Берешь по принципу “что достанется”: выбора никакого. Точно так же, например, моя мама покупала мебельную стенку. Получила не ту, которую заказывала, и ждала год, но все равно урвала. Еще она записывалась в магазине на диван, но его в итоге не привезли», — вспоминают в Сети люди.

Стиральная машинка

Такая техника тоже считалась настоящей роскошью, как и автомобиль. Появилась первая машинка «Вятка» с таймером в 1966 году, пишет портал РБК. Ее хотели заполучить все женщины, уставшие сутки напролет стирать вещи вручную или кипяча белье в тазу.

Источник фото: Авторство: fdecomite. Leningrad 1991Uploaded by tm, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org; Legion-Media

Духи и косметика

Заполучить заграничный парфюм или блестящие, стойкие тени хотели все представительницы от мала до велика. Пределом мечтаний в 70-е годы был аромат Diorissimo от Christian Dior, а спустя еще несколько лет в продажу поступили знаменитые Climat от Lancome. Они стоили примерно 20 рублей. Сумма весьма внушительная, но денег дамы на такое не жалели.

Источник фото: Авторство: fdecomite. Leningrad 1991Uploaded by tm, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org; Legion-Media