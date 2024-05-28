За рубежом такой роскоши нет: вот почему иностранцы завидуют россиянам

Высокие зарплаты и пенсии — это то, в чем россияне могут позавидовать жителям Европы и США. А Японцы способны пощеголять самым сильным паспортом в мире, который открывает им беспрепятственный доступ в 193 страны из 227. Однако и россиянам есть чем похвастать.

Центральное отопление

Немногие страны могут гордиться такой роскошью. В европейских странах и даже прогрессивном Китае это благо цивилизации отсутствует. Так что в холода жителям Поднебесной приходится либо утепляться, либо включать кондиционеры и обогреватели на полную. Граждане Европейских государств обогревают дома только по вечерам из-за дороговизны коммунальных услуг. Поэтому их так удивляет, то что россияне могут спокойно открыть окно или балкон в холодное время года.

Источник фото: Legion-Media

Горячая вода

Она тоже менее доступна для европейцев. Чтобы сэкономить на оплате ЖКУ, в Старом Свете стараются экономить по максимуму — принимать душ и мыть посуду в разы быстрее. Кроме того, это обусловлено стремлением сберечь природные ресурсы. Централизованное горячее водоснабжение есть лишь в больших городах Восточной Европы и Скандинавии. Жителям других населенных пунктов же приходится устанавливать бойлеры.

Стиральная машина в каждом доме

Стирать накопившиеся грязные вещи прямо у себя дома — это привилегия, а не данность. Так наверняка думают жители США и Юго-Восточной Азии, которым приходится постоянно посещать прачечные.

Источник фото: Legion-Media

Бесплатная медицина

Европейцы и американцы вынуждены ежегодно оплачивать страховки, чтобы в случае непредвиденных проблем со здоровьем им не выписали огромный счет. Особенно дорого обходятся услуги стоматологов. Так что многие иностранцы стараются ездить лечиться в Россию. Тем более, что по качеству услуг российские специалисты в этой области ничем не уступают заграничным.

Дешевое такси

Хоть расценки на такси в России в последнее время несколько подросли, они все равно заметно меньше, чем за рубежом, а особенно США. Помимо неподъемных тарифов таксистам также положено давать чаевые в размере 15–20% от суммы. В итоге каждая такая поездка влетает в копеечку, пишет автор Дзен-канала «GLAV.LANA».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media