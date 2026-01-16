За снятый с фиалки пакет садоводы готовы голову оторвать: дело вот в чем

Опытные цветоводы используют простой, но действенный приём для размножения фиалок: они накрывают только что посаженный лист обычным целлофановым пакетом. Этот метод передаётся из поколения в поколение и значительно повышает шансы на успешное укоренение.
Секрет в том, что пакет создаёт мини-тепличку: внутри поддерживается повышенная влажность и стабильная температура, что идеально для формирования корней. Если вы сажаете лист без корней, его нужно углубить в грунт и сразу накрыть.
Лист с уже отросшими корешками можно высаживать без укрытия. Такой простой лайфхак помогает даже новичкам легко размножать любимые сорта.