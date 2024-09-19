Забудете об уборке на месяц: вот чем нужно протереть мебель, чтобы пыль ей была не страшна

Пыль — это не просто неприятность, это серьезная угроза здоровью. Она оседает на мебели, полу, скрывается в самых недоступных местах, и люди дышаю ею каждый день.

Многие не придают этому большого значения, но пыль может стать причиной аллергии, астмы и других проблем с дыханием. Как же избавиться от нее надолго, при этом используя простые и доступные народные средства? Собрали несколько проверенных лайфхаков.

Уксус и вода — союзники в борьбе с пылью

Один из самых простых и эффективных способов борьбы с пылью — использование уксуса. Разведите его с водой в пропорции 1:1 и смело протирайте этой смесью поверхности. Уксус не только удаляет пыль, но и препятствует ее быстрому оседанию. Такой раствор отлично подойдет для мебели, подоконников и даже пола.

Глицерин — барьер от пыли

Глицерин — это не только компонент в косметике, но и мощное средство против пыли. Разведите его в воде (1 столовая ложка на литр) и протрите этой смесью деревянные и пластиковые поверхности. Глицерин создает тонкую защитную пленку, которая предотвращает оседание пыли.

Антистатик для текстиля и штор

Пыль особенно любит оседать на мягкой мебели и шторах. Чтобы надолго сохранить их чистоту, воспользуйтесь народным антистатиком. Сделать его можно из простой воды и лимонного сока. Смешайте литр воды с соком одного лимона и обработайте этим раствором ткани с помощью пульверизатора. Лимон не только убирает пыль, но и добавляет свежести в дом.