Дождь, мосты и места, где сбываются мечты: что нужно сделать для исполнения желаний в Петербурге

В Петербурге нужно попробовать загадать желание и проверить, сработают ли местные приметы.

Петербург — это не только про красивые дворцы, музеи и разводные мосты. Тут есть свой тайный, магический пласт городской жизни, который хорошо знают местные.

Речь о городских приметах, суевериях и ритуалах, которые словно оживают в старых парадных и на перекрестках каналов. Петербуржцы видят свой город немного иначе и знают его секреты.

Коты — не просто пушистые прохожие

В Петербурге коты — не просто животные, а настоящие стражи дворов и старинных домов. Местные считают, что пушистые охранники оберегают парадные и дворики от злых духов и неведомой нечисти.

Особенно это касается черных котов. Если такой кот перебегает вам дорогу слева направо — это как благословение пути от местных хранителей.

А вот если справа налево — стоит задуматься, можно даже «задобрить» вселенную кусочком булочки с корицей. Такая булочка сама по себе считается в Петербурге символом удачи и счастья.

Не стоит глумиться и прогонять кота, который сидит у входа. Говорят, он сторожит проход в параллельные миры.

Дождь — больше чем погода

В Петербурге погода шутит часто — здесь можно неожиданно попасть под дождь. Для местных — не просто природное явление, а знаковый момент.

Если капли падают при ясном небе — значит, кто-то передает важное сообщение. В общей городской культуре считается дурным тоном ругаться на дождь и тем более раскрывать зонтик в помещении.

Говорят, что так можно привлечь беду или неприятности, пишет forum.tourtrans.ru.

Места, где сбываются желания

Петербург полон мистических мест, куда приходят за исполнением желаний. Чтобы желание сбылось, важно не просто загадать его, а сделать это правильно — с верой и в подходящем месте.

Башня грифонов — легендарная магическая точка, та самая «химическая труба», вокруг которой ходят легенды об аптекаре Вильгельме Пеле, пишет сайт музеи Санкт-Петербурга.

Говорят, в своей лаборатории он варил не только лекарства, но и эликсир счастья. Жители окрестностей будто действительно стали богаче и удачливее после этого.

Сейчас петербуржцы приходят сюда за своими мечтами — важно, чтобы желание было добрым и касалось лично вас.

Для тех, кто любит воду и загадочность — есть Семимостье. Это место, где пересекаются сразу семь каналов и мостов.

Самый сильный ритуал здесь — загадывать желание в 7:00 каждого седьмого дня месяца и при этом обязательно повернуться по часовой стрелке.

Часовня Ксении Блаженной на Смоленском кладбище — еще одно особое место. Ксению почитают как ту, кто помогает сердцем чистым и искренним.

Люди приходят сюда с записками, обходят часовню по кругу и прикладываются к стенам, веря в ее силу помочь им пережить судьбоносные моменты.

Бронзовые талисманы горожан

Не забываем и про знаменитых бронзовых помощников Петербурга. Чижик-Пыжик — маленькая птичка на набережной Фонтанки — считается символом удачи.

Монетку, попавшую на его постамент, принято считать знаком везения, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Заяц Арсений у Петропавловской крепости — символ Заячьего острова и, говорят, любимец Петра I. Чтобы заручиться его поддержкой, нужно точно кинуть монетку на сваю и не дать ей упасть.

Еще один герой — бегемотиха Тоня во дворе филфака СПбГУ. Говорят, если потереть ей ухо (девушки — правое, юноши — левое), любовь сама найдет вас.

Петербург — город таинственный, но добрый. Он любит игру, смех и веру в чудеса. Так почему бы не попробовать загадать желание и не проверить, сработают ли местные приметы?

В конце концов, в сказочном городе, где живет история и магия, это вполне возможно.