Закрытые города России: что это и как туда попасть
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Общество

Закрытые города России: что это и как туда попасть

Опубликовано: 1 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Звёздный городок
globallookpress/ Shatokhina Natalia; NEWS.ru

Сегодня их 38, большинство создано в XX веке для военных, научных и атомных целей.

В России существуют города, о которых многие слышали, но почти никто не был там. Эти закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) — полноценные населенные пункты с пропускным режимом и особым статусом.

Несмотря на закрытость, у каждого свой характер и туристический потенциал.

Железногорск (Красноярский край)

Небольшой сибирский город с парком и водохранилищем. Основан в 1950-х для производства плутония и спутников.

Попасть можно только по специальному пропуску — для родственников, по служебной нужде или на редкие экскурсии.

Заречный (Пензенская область)

Тихий провинциальный город с древним археологическим памятником, где работает предприятие Росатома.

Основная причина закрытости — ядерное производство.

Звёздный городок (Московская область)

Здесь находится Центр подготовки космонавтов с музеем и центрифугой. Атмосфера научная и целеустремленная.

Въезд проще — организуются экскурсии и временные пропуска.

Зеленогорск (Красноярский край)

Город с деревянной архитектурой и парками, но здесь расположен завод по производству низкообогащенного урана.

Въезд возможен по заявкам с пропуском.

Лесной (Свердловская область)

Бывший «Свердловск-45», город атомной промышленности с музеями и историческими зданиями.

Здесь сохранился культурный ритм, несмотря на закрытость.

Другие закрытые города

Город Регион Особенности Вход и посещение
Зеленогорск Красноярский край Деревянная архитектура, парки, завод по производству урана Въезд по пропускам
Лесной Свердловская обл. Атомная промышленность, музеи, исторические здания Закрыт, посещение по разрешениям
Мирный Архангельская обл. Космодром Плесецк, музей космонавтики, аквапарк Космодром строго охраняется, город открыт для туристов
Новоуральск Свердловская обл. Атомное производство, деревянное зодчество, озеро Таватуй Въезд по приглашениям, экскурсии из Екатеринбурга
Полярный Мурманская обл. Порт, памятники, исторический музей, база Северного флота Закрыт, пропуск через музей в рамках организованного визита
Саров Нижегородская обл. Центр ядерных разработок, монастырь с подземными храмами Закрыт, посещение по спецразрешениям
Североморск Мурманская обл. База Северного флота, музей подлодки К-21, музеи авиации Посещение через турфирмы с оформлением пропуска (~45 дней)
Северск Томская обл. Сибирский химкомбинат, производство урана и плутония Закрыт, расположенностью комбината; городской образ жизни доступен
Циолковский Амурская обл. Молодой город с космодромом «Восточный», имя отца космонавтики Посещение возможно в составе экскурсий
Автор:
Ксения Пронина
Общество
