Закрытые города России: что это и как туда попасть

В России существуют города, о которых многие слышали, но почти никто не был там. Эти закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) — полноценные населенные пункты с пропускным режимом и особым статусом.
Несмотря на закрытость, у каждого свой характер и туристический потенциал.
Железногорск (Красноярский край)
Небольшой сибирский город с парком и водохранилищем. Основан в 1950-х для производства плутония и спутников.
Попасть можно только по специальному пропуску — для родственников, по служебной нужде или на редкие экскурсии.
Заречный (Пензенская область)
Тихий провинциальный город с древним археологическим памятником, где работает предприятие Росатома.
Основная причина закрытости — ядерное производство.
Звёздный городок (Московская область)
Здесь находится Центр подготовки космонавтов с музеем и центрифугой. Атмосфера научная и целеустремленная.
Въезд проще — организуются экскурсии и временные пропуска.
Зеленогорск (Красноярский край)
Город с деревянной архитектурой и парками, но здесь расположен завод по производству низкообогащенного урана.
Въезд возможен по заявкам с пропуском.
Лесной (Свердловская область)
Бывший «Свердловск-45», город атомной промышленности с музеями и историческими зданиями.
Здесь сохранился культурный ритм, несмотря на закрытость.
Другие закрытые города
|Город
|Регион
|Особенности
|Вход и посещение
|Зеленогорск
|Красноярский край
|Деревянная архитектура, парки, завод по производству урана
|Въезд по пропускам
|Лесной
|Свердловская обл.
|Атомная промышленность, музеи, исторические здания
|Закрыт, посещение по разрешениям
|Мирный
|Архангельская обл.
|Космодром Плесецк, музей космонавтики, аквапарк
|Космодром строго охраняется, город открыт для туристов
|Новоуральск
|Свердловская обл.
|Атомное производство, деревянное зодчество, озеро Таватуй
|Въезд по приглашениям, экскурсии из Екатеринбурга
|Полярный
|Мурманская обл.
|Порт, памятники, исторический музей, база Северного флота
|Закрыт, пропуск через музей в рамках организованного визита
|Саров
|Нижегородская обл.
|Центр ядерных разработок, монастырь с подземными храмами
|Закрыт, посещение по спецразрешениям
|Североморск
|Мурманская обл.
|База Северного флота, музей подлодки К-21, музеи авиации
|Посещение через турфирмы с оформлением пропуска (~45 дней)
|Северск
|Томская обл.
|Сибирский химкомбинат, производство урана и плутония
|Закрыт, расположенностью комбината; городской образ жизни доступен
|Циолковский
|Амурская обл.
|Молодой город с космодромом «Восточный», имя отца космонавтики
|Посещение возможно в составе экскурсий