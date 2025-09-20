Городовой / Общество / Замечали, что города кишмя кишат чайками? Есть причина, почему мигрируют подальше от моря
Замечали, что города кишмя кишат чайками? Есть причина, почему мигрируют подальше от моря

Опубликовано: 20 сентября 2025 09:32
чайка
Фото: Городовой.ру

Раньше их встречали в Сочи и на курортах, теперь их крик будит по утрам.

Ещё десять лет назад увидеть чаек можно было только у рек, озёр или на морских побережьях. Сегодня же их крики слышны в центре мегаполисов, а уличные кафе всё чаще страдают от крылатых налётчиков. Почему морские птицы так уверенно чувствуют себя среди людей?

Причина 1. В городе всегда есть, что поесть

Чайки — всеядные охотники. В их меню входят не только рыба и лягушки, но и насекомые, мыши и даже мелкие птицы. Городские улицы для них — настоящий шведский стол: голуби и воробьи потеряли осторожность, помоек предостаточно, а человеческая еда лежит буквально на виду.

Неудивительно, что чайки обнаглели до того, что воруют продукты прямо с прилавков и из рук прохожих. Известен случай в Великобритании, когда одна чайка «специализировалась» на чипсах и унесла товара на 300 фунтов.

Причина 2. Чайки сильнее конкурентов

Раньше в городах безраздельно властвовали вороны. Но серебристая чайка вдвое крупнее серой вороны и легко отбирает добычу. Кроме того, чайки действуют стаями: стоит одной закричать, как на место слетается десяток её сородичей.

Хищников, которые могли бы унять наглецов, в городах почти нет. Соколы-сапсаны предпочитают более лёгкую добычу — голубей. В итоге чайки оказываются вне конкуренции и быстро расширяют «свою» территорию.

Причина 3. Город похож на остров

Для чайки крыши домов — это скалы, а улицы — удобная охотничья зона. Гнёзда они обустраивают прямо на многоэтажках, довольствуясь минимумом веток. Перемещаться с места на место для них не проблема: птицы спокойно пролетают десятки километров за день, отмечает Vokrugsveta.

Однако есть важная оговорка. Чайка всё же остаётся водоплавающей птицей: ей нужны реки и озёра, чтобы поддерживать здоровье перьев и добывать привычную пищу. Поэтому массово эти птицы приживаются именно там, где рядом есть большие водоёмы.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
