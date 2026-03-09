Замиокулькасу нужно - как воздух: 7 важных правил - и цветок "пуляет" побеги наперегонки

Замиокулькас - популярный цветок для выращивания дома, но не каждому цветоводу удаётся вырастить крупное растение с мощными побегами. А необходимо всего лишь соблюдать 7 важных правил.
Советами по выращиванию замиокулькаса делятся эксперты канала "Дачные будни", соблюдайте их, и цветок будет "пулять" побеги наперегонки.
- Почва для замиокулькаса должна быть лёгкой. Чем лучше грунт будет пропускать воздух, тем быстрее цветок будет расти и давать мощные побеги. В тяжёлом глинистом грунте он наоборот остановится в росте, побеги булут короткими слабыми, а листья - вялыми.
- Чтобы улучшить грунт можно добавить в его состав керамзит. Эта недорогая добавка позволит воздуху проникать к корням, растение тут же оживёт и начнёт выбрасывать побеги один за другим.
- Дренаж - важное условие для роста замиокулькаса. он не даёт застаиваться влаге, которая осталась после полива. В горшке не будет образовываться "болота", что очень важно, повышенную влажность корни замиокулькаса не переносят.
- Пересадка растения в новую ёмкость - процесс, который кажется непростым. На деле его достаточно просто перенести вместе с комом земли и добавить свежего грунта по бокам и сверху. Такой способ пересадки не даст повредить нежные корни растения.
- Пересадку замиокулькаса лучше проводить весной. В этот период времени растение наименее восприимчиво к внешним воздействиям, не будет перебавливать после переноса в новый горшок, а сразу продолжит активный рост.
- После покупки заимокулькасу необходим обязательный перенос в более крупный горшок. В магазинах эти растения чаще всего сидят в неподходящих ёмкостях, места для роста и развития корневой системы недостаточно.
- Стоит следить, чтобы горшок для замиокулькаса не был илишком большим или маленьким. Оптимальный размер - чтобы помешались корни и оставалось ещё немного места. По мере роста замиокулькас необходимо пересаживать, а вот горшки "на вырост" - не подходят.
Не забывайте вовремя поливать свой замиокулькас и вносить в почву удобрения. Следите, чтобы он не стоял на сквозняке или слишком ярком солнце. В хороших условиях растение будет радовать вас новыми побегами и плотной ярко-зелёной листвой.
