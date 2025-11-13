Городовой / Город / Замок на замке: 14 ноября Михайловский не пустит гостей
Замок на замке: 14 ноября Михайловский не пустит гостей

Опубликовано: 13 ноября 2025 16:15
Global Look Press / Roman Denisov

В помещении готовится выставка «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет».

В Санкт-Петербурге 14 ноября посетители не смогут попасть в Михайловский замок. Это связано с подготовительными работами для новой экспозиции под названием «В зеркале судьбы.

Русский исторический портрет». Такую информацию распространила пресс-служба Русского музея.

С 15 ноября замок продолжит принимать гостей, однако часть его помещений будет недоступна для осмотра.

В частности, выставочные пространства, где сейчас открыта экспозиция «Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения», а также парадные залы, останутся закрытыми до 17 ноября.

Представители музея уточняют, что ситуация касается только отдельных залов.

Юлия Аликова
