Замок на замке: 14 ноября Михайловский не пустит гостей

В Санкт-Петербурге 14 ноября посетители не смогут попасть в Михайловский замок. Это связано с подготовительными работами для новой экспозиции под названием «В зеркале судьбы.
Русский исторический портрет». Такую информацию распространила пресс-служба Русского музея.
С 15 ноября замок продолжит принимать гостей, однако часть его помещений будет недоступна для осмотра.
В частности, выставочные пространства, где сейчас открыта экспозиция «Алексей Пахомов. К 125-летию со дня рождения», а также парадные залы, останутся закрытыми до 17 ноября.
Представители музея уточняют, что ситуация касается только отдельных залов.
Кроме того, ранее стало известно о возвращении полотна Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» на территорию России.