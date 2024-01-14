Запах лука и рыбы в холодильнике мигом исчезнет: протрите полки копеечным средством

Оно найдется почти в каждом доме.

После новогодних застолий в холодильнике часто остается неприятный аромат. Особенно ярко дают о себе знать луковые и рыбные салаты. Хорошо, что есть простой способ быстро избавиться от навязчивых амбре.

Вам понадобится перекись водорода. Она эффективно нейтрализует запахи, а заодно дезинфицирует поверхность. При этом средство не вредит прибору и продуктам.

Нанесите небольшое количество жидкости на чистую тряпку, а затем протрите полки. Можно обработать технику и снаружи, чтобы избавиться от желтизны, делится Дзен-канал «Готовлю дома, готовлю вкусно».

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