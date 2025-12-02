Запретами не отделаемся»: Мизулина высказалась на фоне массовых задержаний петербургских подростков‑зацеперов

Екатерина Мизулина выразила мнение, что введение запрета на зацепинг не является эффективной мерой для снижения интереса к этому явлению среди подростков.

Екатерина Мизулина озвучила свою позицию после того, как в Санкт-Петербурге были задержаны группы подростков, занимавшихся зацепингом, сообщает «Петербургский дневник».

Глава «Лиги безопасного интернета» акцентировала, что ограничительные меры в этом случае не приведут к решению проблемы. Она выразила мнение, что такие происшествия могут повториться.

Мизулина подчеркнула, что на самом деле причиной подобных поступков служит не стремление нарушить порядок, а отсутствие интересных и полезных занятий для школьников. По её словам, только запретить опасное увлечение недостаточно.

Глава организации лично побеседовала с некоторыми подростками, которые проявили интерес к рискованным занятиям, чтобы узнать их точку зрения.

Многие из этих школьников изначально хотели бы заниматься экстремальными видами спорта, но часто не могут найти для этого возможностей. В результате они выбирают то, что находится в их непосредственной доступности.