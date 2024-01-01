Запущенная сковорода засияет от чистоты: поможет «мусор» с кухни

Сковорода часто загрязняется так сильно, что отмыть ее не получается даже с помощью специализированной бытовой химии. Впрочем, все же есть способ очистить такую посуду. Понадобится самый обыкновенный чайный пакетик.

Нужно налить в утварь воду, чтобы она покрывала все проблемные места, затем положить внутрь пакетик и довести до кипения. Выключить нагрев и оставить на четверть часа.

После останется лишь потереть сковороду щеткой, прополоскать под проточной водой, и она засияет от чистоты. Танины, содержащиеся в чае, связывают молекулы жира. В итоге даже въевшаяся грязь растворяется, пишет портал «Белновости».

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