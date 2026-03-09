Городовой / Город / Зарплатный топ декабря: Петербург вне пятерки лидеров
Зарплатный топ декабря: Петербург вне пятерки лидеров

Опубликовано: 9 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Первое место традиционно занимает Москва. 

В декабре в России лишь в пяти регионах средняя зарплата превысила отметку в 200 тысяч рублей, и Санкт-Петербург в их число не попал. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

Лидером остается Москва с показателем 288,5 тысячи рублей. На втором месте — Чукотка (281,5 тысячи), за ней следует Магаданская область (249,3 тысячи рублей).

Замыкают пятерку Ямало-Ненецкий автономный округ (216 тысяч) и Камчатка (206 тысяч).

Эксперты объясняют подъем зарплат крупными декабрьскими премиями: годовые бонусы и доплаты сильно искажают статистику по сравнению с другими периодами. В долгосрочной перспективе порог в 200 тысяч преодолевает только Чукотка.

Автор:
Юлия Аликова
