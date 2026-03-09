Зарплатный топ декабря: Петербург вне пятерки лидеров

В декабре в России лишь в пяти регионах средняя зарплата превысила отметку в 200 тысяч рублей, и Санкт-Петербург в их число не попал. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».
Лидером остается Москва с показателем 288,5 тысячи рублей. На втором месте — Чукотка (281,5 тысячи), за ней следует Магаданская область (249,3 тысячи рублей).
Замыкают пятерку Ямало-Ненецкий автономный округ (216 тысяч) и Камчатка (206 тысяч).
Эксперты объясняют подъем зарплат крупными декабрьскими премиями: годовые бонусы и доплаты сильно искажают статистику по сравнению с другими периодами. В долгосрочной перспективе порог в 200 тысяч преодолевает только Чукотка.