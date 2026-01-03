Городовой / Общество / Здравствуй, Небо, Новый год! Как пассажиры самолетов встречают праздник на высоте 10 тысяч метров
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Правильного» питания не существует? Диетолог разоблачил главные мифы и поставил всё на свои места Город
Овёс против веселья: неожиданная сила псиллиума и отрубей после тяжёлых застолий Город
Чем опасен свежий список профессий для обычных работников Город
Выключайте свет не ради экономии: специалисты раскрыли, чем душ в темноте неожиданно полезен Город
Зимой — обратно в детство: психолог призвала пары не стесняться «несолидных» забав Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Здравствуй, Небо, Новый год! Как пассажиры самолетов встречают праздник на высоте 10 тысяч метров

Опубликовано: 3 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Новый год в самолете
Здравствуй, Небо, Новый год! Как пассажиры самолетов встречают праздник на высоте 10 тысяч метров
Фото: Городовой.ру

Незабываемый опыт.

Новый год застать может где угодно — хоть в очереди за мандаринами, хоть в самолёте над Атлантикой. И те, кто летит в праздничную ночь, давно знают: атмосфера на борту бывает не менее волшебной, чем дома под бой курантов.

Люди встречают праздник в воздухе по разным причинам. Одни бегут от суеты и салатов, другие летят в тёплые страны, третьи экономят и покупают дешёвые ночные рейсы. Но момент, когда пилот включает микрофон и поздравляет весь салон, всегда выбивает улыбку даже у тех, кто знал, что попадёт в небо ровно в полночь.

Экипаж в эту ночь работает иначе. Стюардессы вытаскивают из тележек символическое шампанское, раздают конфеты, украшают проходы мини-гирляндами.

Пассажиры аплодируют, чокаются пластиковыми стаканчиками и улыбаются незнакомцам, будто весь самолёт — одна большая компания. Иногда борт превращается в мини-концерт: были случаи, когда экипаж пел поздравления на весь салон, а люди снимали это как лучший момент поездки.

Самое забавное начинается на рейсах, которые пересекают часовые пояса. Там Новый год может наступить дважды — или вообще три раза. Кто-то каждую «полночь» открывает новый набор сладостей, а кто-то просто спит, даже не подозревая, что вытворяла стюардесса.

Праздник в воздухе — это маленькая аномалия. Никаких курантов, салатов и ёлок, но зато есть честное ощущение перелома года, когда все — экипаж, бизнес-класс, эконом, дети, уставшие пассажиры — на одну минуту становятся людьми, которых объединяет одно событие. Новый год приходит к каждому, даже если он летит над тёмным океаном и видит только огни крыльев.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью