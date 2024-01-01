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Жирные пятна растворятся сразу: вот как отмыть скатерть после застолья

Жирные пятна растворятся сразу: вот как отмыть скатерть после застолья
Аксессуар можно будет использовать и на Рождество

Реально вывести даже въевшиеся загрязнения.

К новому году хозяйки обычно покупают дорогую праздничную скатерть. Однако после застолья она редко остается чистой. Чаще всего на ткани оседают следы жира.

Вывести их зачастую не получается даже после стирки в машинке. Загрязнения буквально въедаются в волокна.

Однако не спешите расстраиваться. Выбрасывать скатерть не придется. Есть способ ее очистить.

Нужно взять:

  • гель для мытья посуды — 1 ст. л.,
  • перекись водорода — 3–4 ст. л.,
  • сода — 2 ст. л.

Все эти ингредиенты смешиваем, наносим на пятно и оставляем на пятнадцать минут. Далее отправляем скатерть в стирку. От загрязнений не останется и следа. Средство можно использовать как для белых изделий, так и для аксессуаров из цветного материала, пишет Дзен-канал «Интернет-газета "Жизнь"».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Дом Лайфхак
1 января 2024 12:30
Мария Ермак
Мария Ермак
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