Жирные пятна растворятся сразу: вот как отмыть скатерть после застолья

К новому году хозяйки обычно покупают дорогую праздничную скатерть. Однако после застолья она редко остается чистой. Чаще всего на ткани оседают следы жира.
Вывести их зачастую не получается даже после стирки в машинке. Загрязнения буквально въедаются в волокна.
Однако не спешите расстраиваться. Выбрасывать скатерть не придется. Есть способ ее очистить.
Нужно взять:
- гель для мытья посуды — 1 ст. л.,
- перекись водорода — 3–4 ст. л.,
- сода — 2 ст. л.
Все эти ингредиенты смешиваем, наносим на пятно и оставляем на пятнадцать минут. Далее отправляем скатерть в стирку. От загрязнений не останется и следа. Средство можно использовать как для белых изделий, так и для аксессуаров из цветного материала, пишет Дзен-канал «Интернет-газета "Жизнь"».
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