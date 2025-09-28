Своеобразное «дизайнерское решение»: почему в России семьи выбирают жилье без ремонта

В России новый тренд — семьи выбирают квартиры без отделки, то есть черновые, покупают мебель и заселяются.
Черновой вариант — это квартира без чистовой отделки: стены без покраски или обоев, голые полы без ламината или плитки, сантехника и коммуникации без финишной отделки.
Другими словами, жилье в состоянии, когда в него сразу заселяться не очень удобно.
Ролик в соцсетях
Видео с такой квартирой появилось в соцсети.
Молодая семья уже два года так живет, и ни о чем не жалеет — главное, что свое жилье, пишет viwr.ru.
Для многих не важно, что квартира не готова для комфортной жизни. Самое главное — это то, что квартира своя и не нужно еще дополнительно снимать жилье и делать ремонт.