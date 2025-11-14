Жизнь на Парнасе: чем на самом деле грозят новостройки на севере Петербурга

Что на самом деле ждет тех, кто выбирает жизнь на «северной окраине»?

Желание поселиться в черте города, иметь доступ к метро и при этом не платить астрономическую сумму за квадратный метр — мечта многих петербуржцев.

Новостройки в районе Парнас часто кажутся идеальным решением, предлагая относительно низкие цены и близость к станции метро. Но есть нюансы.

Транспортный коллапс: ежедневное испытание

Главным «козырем» Парнаса, безусловно, является станция метро.

«Там же работает одноименная станция метро, откуда по синей ветке можно доехать до Невского проспекта буквально за 25 минут», — отмечает источник.

Однако, эта кажущаяся доступность разбивается о реальность.

«Маршруты-то есть, даже очень удобные. Но, тут вмешивается суровая реальность», — говорят о ситуации горожане.

Дело в том, что выезд из района, как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте, возможен только через один мост на проспекте Энгельса.

«Утром по нему едут все, поэтому в час-пик всегда пробки. Быстро доехать не получится».

Автобусы, несмотря на их обилие, часто переполнены.

«Людей утрамбовывают руками в автобус», — описывают ситуацию пассажиры.

С личным автомобилем ситуация не намного лучше:

«Те же пробки, а ещё придётся искать парковочное место. Вечером это может быть очень непросто, так как машины паркуются буквально друг на друге».

Инфраструктура: от “ужаса” к надежде

Еще несколько лет назад ситуация с образовательными учреждениями на Парнасе была «ужасной».

«Людям отказывали в поступлении в школу, поэтому приходилось ехать в старую часть города», — вспоминают местные жители.

«Ситуация меняется. Причём в лучшую сторону», — отмечают с оптимизмом.

Открыто немало новых детских садов и школ.

«В прошлом году в одной из школ Парнаса прошла самая массовая линейка в городе — школа набрала 16 первых классов».

Хотя очереди в школы еще существуют, «на данный момент школы продолжают строить, детям в поступлении в школу не отказывают».

В отличие от образовательной сферы, торговая инфраструктура развита хорошо:

«Полно магазинов, парикмахерских, ресторанов, торговых центров. Товары первой, да и второй необходимости найти проще простого».

Экология: компромисс ради цены

Экологическая обстановка на Парнасе — сложный вопрос. Район находится «между двумя контрастами»: с одной стороны — живописный Шуваловский парк, с другой — «прямо через проспект Энгельса, — промзона».

К этому добавляется «огромное количество машин» из-за большого числа жителей и близости проспекта Энгельса и КАД.

«Так что проблемы есть, из-за этого Парнас не считается экологически благополучным».

«Люди берут там квартиры только из-за невысоких цен, относительно других локаций города», — резюмируют ситуацию местные жители.

Парнас привлекает своей доступностью, но покупатели должны быть готовы к компромиссам, связанным с транспортными проблемами и экологией.