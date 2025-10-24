Городовой / Общество / Жуткая авария в Ленобласти: пассажиров выбросило из автобуса, пострадавшие — в тяжёлом состоянии
Жуткая авария в Ленобласти: пассажиров выбросило из автобуса, пострадавшие — в тяжёлом состоянии

Опубликовано: 24 октября 2025 20:54
Жуткая авария в Ленобласти: пассажиров выбросило из автобуса, пострадавшие — в тяжёлом состоянии
Жуткая авария в Ленобласти: пассажиров выбросило из автобуса, пострадавшие — в тяжёлом состоянии
Городовой ру

Вблизи посёлка Большая Ижора произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика.

Крупная авария произошла в Ленинградской области: пассажирский автобус столкнулся с грузовой машиной у посёлка Большая Ижора. В результате происшествия травмы получили шесть человек, сообщает 78.ru.

По сообщениям очевидцев, некоторые из пострадавших были выброшены на дорогу из салона автобуса.

Состояние троих из числа пассажиров оценивается как тяжёлое. К месту аварии прибыли несколько машин скорой медицинской помощи.

Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Автобус следовал по маршруту от форта «Красная Горка» в Ломоносов.

Ранее в этом районе произошло ещё одно происшествие: три человека оказались ранены в результате аварии с участием двух пассажирских автобусов на улице Савушкина.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
