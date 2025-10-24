Жуткая авария в Ленобласти: пассажиров выбросило из автобуса, пострадавшие — в тяжёлом состоянии

Крупная авария произошла в Ленинградской области: пассажирский автобус столкнулся с грузовой машиной у посёлка Большая Ижора. В результате происшествия травмы получили шесть человек, сообщает 78.ru.
По сообщениям очевидцев, некоторые из пострадавших были выброшены на дорогу из салона автобуса.
Состояние троих из числа пассажиров оценивается как тяжёлое. К месту аварии прибыли несколько машин скорой медицинской помощи.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося. Автобус следовал по маршруту от форта «Красная Горка» в Ломоносов.
Ранее в этом районе произошло ещё одно происшествие: три человека оказались ранены в результате аварии с участием двух пассажирских автобусов на улице Савушкина.