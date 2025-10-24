Жуткая авария в Ленобласти: пассажиров выбросило из автобуса, пострадавшие — в тяжёлом состоянии

Новости по теме

«С ужасом этой даты жду»: что случилось с водителем автобуса после аварии с Виктором Цоем

Аварий и травм в Петербурге этой зимой будет меньше: вот что придумали власти

«Всего около 6 пассажиров на рейс»: почему в Петербурге нет ночных автобусов

Больше места, USB и отслеживание состояния водителя: новые лазурные автобусы прибыли в Петербург

«Наземка»: как пользоваться трамваями, троллейбусами и автобусами по-петербургски

