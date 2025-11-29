Зима на носу: в Петербурге обсудили, как переживут морозы фасады и территории Невского района

Мария Булгакова, заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции, и Максим Истомин, возглавляющий отдел контроля, провели совместную рабочую встречу с представителями отдела потребительского рынка Невского района и представителями сетевых магазинов.
На совещании рассматривались вопросы, связанные с содержанием фасадов и прилегающих территорий магазинов в зимний период. Особое внимание уделялось объектам, по которым ранее поступали обращения от жителей, а также тем, которые были отмечены в системах видеонаблюдения «Городовой».
Один из магазинов на улице Седова, дом 85, за последние два года получил штрафов на 240 тысяч рублей. Причинами стали изображения на стенах и установка кондиционеров без согласования.
Участники обсуждения подчеркнули важность устранения нарушений в кратчайшие сроки. Контроль исполнения этих мер взяла на себя Государственная административно-техническая инспекция.