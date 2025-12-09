Зима ударит по кошельку: обновление гардероба жителям СЗФО обойдётся в среднем в 18 тысяч рублей

Октябрь и ноябрь оказались наиболее востребованными месяцами для зимних покупок.

Жители Северо-Западного федерального округа собираются этой зимой потратить в среднем 18,3 тысячи рублей на сезонные товары. К такому выводу привело новое исследование, проведённое одной из крупных платформ для объявлений, пишет 78.ru.

Большинство опрошенных выделяют средства на новые вещи и подготовку к холодному времени года.

Опрос показал, что чаще всего планируется купить зимнюю обувь, что отметили 65% участников. Среди популярных приобретений также тёплая одежда и аксессуары — их выбрали 57% респондентов, а также верхнюю одежду, на которую рассчитывают купить 50% опрошенных.

В категории зимних покупок достаточно высок интерес и к предметам домашнего декора — 36%, автомобильным товарам — 24%, а также вещам для детей — 22%.

Покупатели, проживающие в этом регионе, чаще всего учитывают стоимость товаров (66%). Удобство выбирают 61%, а качество материалов важно для 47% опрошенных.

Также отмечались дополнительные факторы: отзывы оказались значимыми для 26%, долговечность — для 21%, а дизайн учитывают 18% участников анкеты.

Сумму от 5 до 10 тысяч рублей планируют потратить 32% опрошенных;

Покупки на сумму от 10 до 20 тысяч рублей обозначили 27% жителей региона;

Расходы более 60 тысяч рублей — у 4% респондентов;

Свыше 100 тысяч рублей готовы выделить только 1% участников исследования.

Активнее всего жители округа совершают зимние покупки в октябре и ноябре — эти месяцы указали 29% и 28% опрошенных соответственно.

Выбор товаров в эти периоды связан с желанием заранее подготовиться к похолоданиям и своевременно обновить гардероб.

Отмечается также интерес к приобретению товаров для автомобиля и украшению дома перед наступлением зимы.

