Зимой и летом одним цветом: готовлю золотистую запеканку совсем без картофеля, но выходит сытнее гратена

Опубликовано: 24 января 2026 09:30
 Проверено редакцией
запеканка
Фото: Городовой.ру

Не стоит думать, что запеканка — это обязательно картофель с фаршем. Дачники знают секрет нежного, сытного и при этом лёгкого блюда, которое идеально подходит для любого сезона (но становится дороже зимой). Его основа — кабачки.

Ингредиенты

  • Кабачки молодые — 2 шт. (около 600-700 г)
  • Сыр адыгейский — 220-250 г
  • Яйца куриные — 2 шт.
  • Лук зелёный — 5-6 перьев
  • Петрушка свежая — 20 г (небольшой пучок)
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
  • Масло растительное — для смазывания формы

Приготовление

Шаг 1. Подготовка основы. Кабачки очистите от кожуры, если она грубая, и натрите на крупной тёрке. Обязательно хорошо отожмите полученную массу руками, чтобы удалить лишний сок — это важно для консистенции запеканки.

Шаг 2. Смешивание. Адыгейский сыр натрите на крупной тёрке. Мелко нарежьте зелёный лук и петрушку. В большой миске соедините отжатые кабачки, сыр, яйца и зелень. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Шаг 3. Запекание. Духовку разогрейте до 190°C. Форму для запекания смажьте растительным маслом. Выложите кабачковую массу, разровняйте лопаткой и отправьте в духовку на 30-35 минут, пока поверхность не подрумянится. Подавайте запеканку тёплой или холодной как самостоятельное блюдо или с ломтиком хлеба.

Автор:
Игорь Мустафин
