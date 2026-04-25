Знаменитый Французский салат: рецепт, с которым справится даже начинающая хозяйка – вкусно и пикантно

Классический рецепт французской кухни

Французский салат представляет собой легкое блюдо, доступное для приготовления даже новичкам. В этом многослойном салате гармонично сочетаются два вида сыра с яйцами, сладкой морковью и яблоком с легкой кислинкой. Чеснок придает готовому блюду пикантный акцент.

Ингредиенты:

Яблоко - 200 г;

Яйца – 5 шт.;

Чеснок – 2 зубчика;

Морковь – 300 г;

Плавленый сыр – 300 г;

Твердый сыр – 500 г.

Инструкция по приготовлению:

1. Свежие яйца отварите до полной готовности, остудите. После остывания очистите их от скорлупы, отделите белки от желтков. Натрите их на мелкой терке в отдельные емкости.

2. Морковь тщательно промойте, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. При избыточной сочности моркови рекомендуется слегка отжать ее.

3. Очистите 2 зубчика чеснока. Измельчите их с использованием пресса, ножа или терки. Добавьте измельченный чеснок к тертой моркови.

4. Добавьте необходимое количество майонеза и аккуратно перемешайте.

5. Натрите твердый сыр на мелкой терке в отдельную емкость. Для салата рекомендуется использовать швейцарский, голландский или костромской сыр. При предпочтении орехового привкуса можно выбрать чеддер.

6. Удалите фольгу с трех плавленых сырков. Натрите их на мелкой терке. Для облегчения процесса натирания рекомендуется поместить сырки в морозильную камеру за 15 минут до начала приготовления салата.

7. Равномерно распределите половину натертого плавленого сыра по дну плоской тарелки. Избегайте утрамбовывания. Важно обеспечить рыхлое расположение сыра и других ингредиентов салата. Поверх сыра нанесите тонкую майонезную сетку, не размазывая ее. Распределите половину яичных белков по плавленому сыру. Нанесите майонезную сетку. Затем выложите половину натертой моркови с чесноком.

8. Очистите яблоко и натрите его крупно поверх слоев салата. Сверху уложите оставшуюся натертую морковь.

9. Повторно выложите плавленый сыр, нанесите на него майонезную сетку и добавьте тертые белки. Затем покройте их майонезной сеткой.

10. В завершение посыпьте салат твердым тертым сыром. В финале нанесите майонезную сетку на поверхность и боковые стороны салата. Украсьте его измельченными желтками и немедленно подайте.

