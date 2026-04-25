Великий дирижер теперь - на карте города: площадь в Петербурге назвали в честь Юрия Темирканова

Опубликовано: 25 апреля 2026 12:27
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
В историческом центре Петербурга появилась новая площадь

В Петербурге появилось новое место, которое теперь навсегда связано с именем великого дирижера, передает источник.

Память Юрия Темирканова решили увековечить по-городскому - назвали в его честь площадь.

Где находится площадь Темирканова

Расположение выбрали символичное. Площадь Юрия Темирканова находится прямо у концертного зала Мариинского театра.

Если точнее - между домами 37 и 39 на улице Декабристов в Адмиралтейском районе.

Идею поддержали и топонимическая комиссия, и родственники музыканта. Губернатор подписал постановление - дело сделано.

Кем был Юрий Темирканов

Человек-легенда, дирижер без палочки. Один из крупнейших не просто в СССР, а в мировом масштабе XX и XXI века.

  1. В 1976–1988 годах возглавлял Кировский театр (сегодня — Мариинка).
  2. Долгие годы был худруком Санкт-Петербургской филармонии.
  3. Носил звание народного артиста СССР.

Как прощались с маэстро

Юрий Темирканов ушел из жизни 2 ноября 2023 года. Ему не хватило всего нескольких месяцев до 85 лет. Похоронили дирижера в поселке Комарово, на одноименном кладбище.

Теперь же у него появился и свой топоним в центре Петербурга - площадь, которая навсегда сохранит его имя для тех, кто приходит в Мариинку.

