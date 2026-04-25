Если перцы и томаты переросли – обязательно: 1 хитрый трюк – и рассада станет толще баобаба, мощной и коренастой

Что делать с переросшей рассадой, чтобы она быстро прижилась на постоянном месте

Многие дачники в апреле сталкиваются с ситуацией, когда перцы и томаты перерастают, выдают бутоны или даже формируют завязь, а высаживать на постоянное место их еще рано. Да и переросшая рассада гораздо хуже приживается как в теплице, так и на грядке. Как это исправить, объяснил эксперт Дзен-канала Procvetok (18+), опытный садовод Дмитрий Кастрицкий.

Хитрый трюк

По его словам, если перцы или томаты чересчур рослые, на них появились бутоны или даже завязь, то обязательно нужно начать перевалку. Для этого понадобится 3-литровая емкость на каждое растение, чтобы было место для развития мощной корневой системы.

Дмитрий Кастрицкий подчеркнул, что при перевалке важно сохранить земляной ком, чтобы он не распался. Поэтому за сутки рассаду следует обильно полить. На следующий день достать перец или томат из стаканчика, не повредив корневую систему, и поместить его в большую емкость. Пустоты заполнить рыхлым питательным грунтом.

После перевалки рассаду нужно полить раствором фитоспорина из расчета 1 грамм на 1 литр воды. Это укрепит корневую систему и обеспечит легкую адаптацию на новом месте.

Как отметил эксперт, если переросшую рассаду оставить в стаканчиках, то ей просто не хватит питательных веществ. В результате перцы и томаты зачахнут и не смогут нормально адаптироваться и прижиться на постоянном месте.

Совет от агронома Виктории Карелиной

Эксперт в Дзен-канале "Семена Алтая. Дачные советы от Виктории Карелиной" (18+) подтвердила, что переросшая рассада томатов и перцев – это очень плохо. Если рассада уже набрала бутоны или цветет, то после высадки ни один из этих цветоносов не опылится.

Ведь во время формирования завязей у растений должно быть хорошее кальциевое питание. Потому что пыльца на 60% состоит из кальция. Он может усваиваться только самыми кончиками корней. Но даже при самой аккуратной высадке в грунт кончики корней всегда страдают и какое-то время растение не может усваивать кальций.

Если же высаживать приземистую рассаду без бутонов, то корневая система успеет нарасти и обеспечить растение кальцием для активного опыления и завязывания плодов.

Поэтому, если рассада переросла, то перед высадкой ее нужно достать из стаканчика сухой, не поливая. За полчаса до пересадки на постоянное место следует налить в ведро 10 литров теплой воды температурой 35 градусов, добавить туда 10 граммов любого универсального водорастворимого удобрения вроде фертики люкс, 1 ампулу эпина, 10 таблеток глицина и 10 таблеток или 2 грамма янтарной кислоты. Все размешать и замочить в полученном растворе рассаду на 30 минут.

В результате переросшие томаты и перцы заранее усвоят необходимое питание, и у них появится хороший шанс на адаптацию и активный рост.

