До 25 апреля рассаде – первым делом: 10 мл в воду – и перцы с томатами попрут как на черноземе, станут мощными и коренастыми

Чем подкормить рассаду в конце апреля

Конец апреля – время, когда рассада набирает "мышечную массу" и готовится к высадке на постоянное место. Чтобы все прошло благополучно, и растения были крепкими, нужно уже сейчас обеспечить их правильным питанием. Каким именно, рассказала опытный садовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

По словам эксперта, если рассада стала бледной и тощей, то важно ее подкормить, но с умом. Не стоит давать перцам и томатам мощные азотные удобрения вроде мочевины: да, растения позеленеют, а после – вытянутся в ниточку.

Подкормка №1 для толстых стеблей

Чтобы рассада стала мощной и коренастой, следует дать ей минимум азота и максимум фосфора и кальция. Для этого нужно развести 10 миллилитров хлористого кальция в 1 литре воды и опрыскивать так рассаду по листу 1 раз в 10 дней. Поливать таким раствором под корень не стоит: это защелачивает грунт.

Кроме того, можно смешать 1 грамм кальциевой селитры и 1 литр воды. Все размешать и полить рассаду под корень.

Подкормка №2 для зеленых листьев

Если листья рассады пожелтели, а прожилки остались зелеными, то нужно растворить 1 миллилитр комплекса хелатов и 1 грамм сульфата магния в 1 литре воды. Все размешать и полить томаты с перцами под корень. Буквально через пару дней листва станет темно-зеленой.

Подкормка №3 для мощных корней

Кроме того, до 25 апреля важно успеть внести другое удобрение. Для его приготовления достаточно смешать 2 грамма монокалий фосфата и 1 литр воды. Все размешать и полить любую рассаду под корень: от перцев до петуний.

Фосфор обеспечит активный рост корней. Калий сделает кустики приземистыми, с короткими междоузлиями. В результате перцы с томатами будут расти вширь, а не ввысь.

Чего категорически нельзя делать с рассадой в апреле

Засыпать золу в горшки или емкости. Она защелачивает почву. В результате корни перестают усваивать фосфор. Применять золу можно только в форме настоя и лишь под перцы и баклажаны.

Вносить комплексные удобрения с формулой NPK 20-20-20. Для коренастости рассаде нужно больше фосфора. Поэтому лучше отдать предпочтение удобрениям с формулой NPK 10-30-20 или 15-45-15.

Полезный совет:

В апреле рассаду нужно начать закалять. Как только солнце село, следует открыть форточку и снизить температуру на подоконнике до +16 градусов. Такой контраст дневного тепла и ночной прохлады закалит перцы с томатами и затормозит вытягивание рассады.

