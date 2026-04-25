3 компонента в лунку при посадке – и картофель прет как танк: отменные клубни, собираю по 1,5 кг с куста

Что добавить в лунку при посадке картофеля

Многие дачники убеждены, что достаточно разбросать перегной по всей грядке перед посадкой картофеля, чтобы получить отменный урожай. Однако сорняки с их поверхностной корневой системой перехватывают питание первыми, и картошке ничего не остается.

По этой причине необходимо вносить питание прямо в лунку при посадке. Когда удобрение перемешано с землей под клубнем, корни с первых же дней попадают в обогащенный слой, сообщает опытный садовод, автор блога "О Фазенде. Загородная жизнь".

Что добавлять в лунку при посадке картофеля?

Компонент №1 - перегной (1 горсть на лунку). Создает рыхлую прослойку под клубнем, удерживает влагу и постепенно отдает питание.

Компонент №2 - древесная зола (100 г). Источник калия без хлора, который картофель не переносит. Зола делает клубни крупными и плотными, дополнительно отпугивает проволочника и снижает кислотность почвы.

Компонент №3 - суперфосфат (20 г). Эта подкормка отвечает за развитие корневой системы. Добавляйте суперфосфат даже на плодородной земле, поскольку картофель отлично реагирует уже в первый сезон.

Как правильно закладывать состав?

Выкопайте лунку глубиной около 10 см, высыпьте все 3 компонента на дно и тщательно перемешайте их с землей прямо в лунке. Только после этого кладите клубень.

Если положить суперфосфат или золу непосредственно под картофель, молодые корни получат ожог. Клубень укладывайте глазками вверх и засыпайте землей из междурядья.

Когда ботва вырастет до 10 см, проведите первое окучивание. Через две недели повторите и доведите холмик до 20 см. Окучивание продлевает зону, где формируются новые столоны, и напрямую влияет на количество клубней в кусте.

"До перехода на состав в лунку я выкапывал в среднем 7-9 клубней с куста, и часть из них была некрупной. Теперь стабильно 12-15 клубней, большинство крупные. С куста выходит по 1,2-1,5 кг. На сотке это ощутимая разница в общем объеме урожая", - заметил дачник.

