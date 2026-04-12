Почему огурцы растут крючком – 3 главные причины: как вернуть ровный урожай без горечи

Каждый дачник хотя бы раз видел на грядке кривые или грушевидные огурцы. Такие плоды часто горчат и быстро портятся. Однако если разобраться в причинах и исправить ошибки, можно вырастить ровные зеленцы.
Огурцам не хватает питания
Если огурец похож на крючок с тонким кончиком, ему не хватает калия. В этом случае поможет зольный настой (1 стакан золы на 10 литров воды).
Если огурец напоминает по форме грушу, это говорит о дефиците азота. Подкормите растение слабым раствором коровяка или травяным настоем.
Перетяжки посередине указывают на нехватку бора и кальция. Опрыскайте огурцы раствором борной кислоты и кальциевой селитры.
Соседство разных сортов и запоздалый сбор
Есть еще две причины деформации огурцов. Во‑первых, не все сорта можно сажать рядом. Если самоопыляемые огурцы растут поблизости от пчелоопыляемых, происходит переопыление, в результате получаются уродливые гибриды. Размещайте такие сорта на расстоянии минимум 10 метров друг от друга или выбирайте какой‑то один тип.
Во‑вторых, проблема может быть в редком сборе урожая. Когда огурцы перерастают, растение начинает тормозить развитие новых плодов, в результате чего они деформируются. Собирайте огурцы каждые 2 дня и не давайте им вырастать длиннее 10 см, сообщает садовод со стажем Вероника Поливкина.
Советы опытной дачницы
- выбирайте устойчивые сорта, например "Герман F1" или "Кураж F1";
- не сажайте огурцы после тыквенных культур;
- в жару проветривайте теплицу, а в холодную погоду укрывайте грядки.
