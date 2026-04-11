Соседи завидуют урожаю: простой способ вырастить идеальную цветную капусту в открытом грунте

При правильном подходе цветная капуста легко отблагодарит щедрым урожаем. О способах выращивания рассказал автор Дзен-канала Expert-sovet.
Начинать нужно с выбора места. Лучше всего сажать капусту после лука, картофеля или бобовых. Почву готовят заранее: осенью её рыхлят, а весной дополнительно удобряют. При посадке в каждую лунку добавляют золу, проливают водой и только потом высаживают растения.
Семена заглубляют всего на 1-3 см. После появления всходов посадки обязательно прореживают, оставляя между растениями 15-20 см. Важно следить за влажностью: за сезон капусту поливают 5-8 раз, а после полива рыхлят почву. Чтобы головки были плотными и светлыми, их прикрывают верхними листьями.
Выращивать можно двумя способами. Посев сразу в грунт проще и дешевле: в лунку кладут несколько семян, затем оставляют самые сильные растения. Рассадный метод требует больше усилий, зато позволяет получить урожай быстрее и сэкономить место.
Главное — помнить об условиях. Цветная капуста любит свет, тепло и стабильную температуру. Резкие перепады, как и сильная жара, могут испортить урожай. Также важна почва: она должна быть рыхлой, плодородной и слабокислой.
Если соблюдать эти простые правила, даже капризная цветная капуста вырастет крупной и вкусной.
