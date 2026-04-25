От улицы Ломоносова до братьев Горкушенко: где в Петербурге и области придется искать объезд

Причинами ограничений стал ремонт дорог и возведение инженерных сетей.

Весна — это не только солнце, но и традиционный сезон дорожных работ. ГАТИ и дорожные службы Ленобласти синхронно вывели технику на трассы. Сегодня водителям придется пересмотреть свои привычные маршруты.

Выборгский район: сужение в Парголово

В поселке Парголово начинают прокладывать инженерные сети. Из-за этого до 6 мая станет тесно на улице Ломоносова.

Проезд сузят на участке от Горной улицы до дома №76А. Также ограничения затронут отрезок от Пляжевой до той же Горной улицы.

Если вы живете в этом районе, закладывайте на дорогу чуть больше времени.

Петергоф: ремонт асфальта и ночные перекрытия

В Петродворцовом районе вовсю латают дороги. Здесь две важные новости:

1. Улица Новая. До 13 мая здесь ограничат движение на участке до улицы Братьев Горкушенко. Перекрестки тоже попадут в зону работ.

2. Сашинская дорога. Важно для полуночников: в ночь с 29 на 30 апреля дорогу полностью закроют на участке от Прогонной улицы в сторону улицы Братьев Горкушенко.

Ленобласть: «белые полосы» и термопластик

В области стартовала большая кампания по обновлению разметки. После зимы и едких реагентов старые полосы почти исчезли, поэтому дорожники начали масштабную «покраску».

Где уже работают: одной из первых стала трасса Зуево — Новая Ладога в Волховском районе.

Что делают: наносят не просто краску, а долговечный термопластик. Особенно это касается пешеходных переходов.

На трассах будут появляться конусы и временные знаки. Будьте внимательны: свежая разметка должна подсохнуть, а рабочие на дороге — это всегда повод сбавить скорость.

Советы водителям