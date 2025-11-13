Золотая Нева: как герцог-транжира учил русских царей сорить деньгами

XIX век, Санкт-Петербург. Среди блеска и роскоши императорского двора появляется фигура, чья экстравагантность затмевает даже привыкшую к излишествам аристократию.

12-й герцог де Осуна, Марьяно Тельес Хирон, прибыл из солнечной Испании и за десятилетие пребывания в России успел оставить после себя не только дорогие воспоминания, но и легенды о невероятной расточительности.

Нева как золотая свалка: Беспрецедентная роскошь

Самый яркий эпизод, связанный с герцогским пребыванием в России, рассказывает о пиршествах, на которых присутствовал сам император Александр II.

«Российская знать и так не отличалась экономией, но тут с изумлением наблюдала шедевр расточительности», — отмечают источники.

12-й герцог де Осуна на одном из праздников приказал ставить перед Александром II приборы из золота. После каждой смены блюд грязные приборы выбрасывались в Неву.

Только в отличие от своего римского прародителя, который расставлял сети в Тибре, герцог де Осуна, похоже, не позаботился о том, чтобы вернуть драгоценности.

Финансовый гений или безумец? История одного состояния

Марьяно Тельес Хирон, холостой, богатый и знатный, быстро «прижился» в домах российской знати. Типичный «денди» XIX века, он сочетал небрежную элегантность с явным безразличием к деньгам.

Ежегодный доход в 5 миллионов, по меркам того времени, был колоссальным, однако, герцог умудрился спустить целое состояние.

Его роскошь не знала границ. В каждом из принадлежавших ему дворцов, разбросанных по Испании и европейским столицам, ежедневно готовился полноценный обед, «на случай, если хозяин приедет».

Это означало полноценные обеды с несколькими сменами блюд, для десятков гостей. Костюмы герцога были столь же экстравагантны — их надевали лишь единожды.

«Несколько раз в сутки он менял то, что находится под костюмом. И уже ношенное однажды повторно использовать брезговал», — описывают его привычки.

Безумные траты: Цветы из Валенсии и шампанское для лошадей

Инструкция по растрате миллионного состояния, оставленная герцогом, поражает своей абсурдностью. Цветы для украшения дома следовало доставлять поездом из Валенсии, несмотря на наличие собственных оранжерей у знатных дворян.

А если гости прибывали на каретах, их лошадей полагалось поить… шампанским, а не водой!

Подарок Александру II — 100 хрустальных бутылок малаги — хотя и очаровал высшее общество, меркнет на фоне этих «безумных» трат. Однако, именно испанское сладкое вино пришлось по вкусу императору, который стал его ценителем.

Наследие герцога: Поговорка, предостерегающая от расточительности

После смерти герцога де Осуна в аристократических кругах Испании появилась поговорка: «Не будь Осуной!».

Она служила предостережением от безмерных трат и бессмысленной расточительности, увековечив имя испанского герцога как символ финансового краха, несмотря на колоссальное богатство.

Его история — это яркий пример того, как можно спустить целое состояние, оставив после себя лишь легенды о своей экстравагантности.