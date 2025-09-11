Городовой / Город / Белые по 600 рублей за кило: петербуржцы могут заработать десятки тысяч на сборе грибов
Белые по 600 рублей за кило: петербуржцы могут заработать десятки тысяч на сборе грибов

Опубликовано: 11 сентября 2025 20:31
грибы в Ленобласти
globallookpress/Anastasia Nikitina

В этом сезоне спрос на лесные дары вырос, и петербуржцы имеют возможность заработать десятки тысяч рублей, собирая и продавая грибы.

Пункты приема предлагают щедрые цены за лесной урожай.

Как пишет "Русский ритейл и бизнес", в среднем предлагают 600 рублей за килограмм белых, 240 — за лисички и 156 — за рыжики.

За несколько часов в лесу реально набрать десятки килограммов, причем “грибы принимают в любом качестве”.

Штраф

Однако, важно помнить о правилах. Редкие грибы, которые внесены в Красную книгу или находящиеся под охраной международного договора, охраняются законом.

В случае обнаружения таких, грибнику грозит штраф от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч.

Самые строгие меры — лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в 1,5 — 3 млн рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Город
