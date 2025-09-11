Белые по 600 рублей за кило: петербуржцы могут заработать десятки тысяч на сборе грибов

Пункты приема предлагают щедрые цены за лесной урожай.
Как пишет "Русский ритейл и бизнес", в среднем предлагают 600 рублей за килограмм белых, 240 — за лисички и 156 — за рыжики.
За несколько часов в лесу реально набрать десятки килограммов, причем “грибы принимают в любом качестве”.
Штраф
Однако, важно помнить о правилах. Редкие грибы, которые внесены в Красную книгу или находящиеся под охраной международного договора, охраняются законом.
В случае обнаружения таких, грибнику грозит штраф от 2,5 тысячи рублей до 5 тысяч.
Самые строгие меры — лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в 1,5 — 3 млн рублей.