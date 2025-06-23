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Зрелки, вуй, чужая странь: 30 слов XIX века, которые сегодня значат другое

Опубликовано: 23 июня 2025 12:31
диалог сквозь века
Зрелки, вуй, чужая странь: 30 слов XIX века, которые сегодня значат другое
Фото: Городовой.ру

Попади вы в прошлое, точно не избежали бы неловких ситуаций.

Когда читаешь эти слова, кажется, будто открыл письмо от прапрабабушки. Большинство из них ушло из языка, но каждое хранит атмосферу прошлого.

1. Орать

Пахать землю, особенно сохой. Отсюда — мелиоратор.

2. Кавыглаз

Задиратель, буян, агрессивный и провокационный человек.

3. Ширинка

Отрез ткани, короткое полотенце или платок. Никакой связи с современной ширинкой.

4. Мимозыря

Раззява, неуклюжий, нерасторопный человек.

5. Тарасун

Дважды перегнанная молочная водка, близкая к кумысу.

6. Голомя

Открытое море, вдали от берегов.

7. Гребля

Запруда, насыпь на болоте — слово буквально означает «нагрести».

8. Байдак

И речное судно, и большая кружка для кирпичного чая.

9. Шандал

Массивный подсвечник. Пришло из французского chandelier.

10. Десть

Пачка из 24 листов писчей бумаги. От персидского deste.

11. Выдень

Рабочий день, будний день, рабочие часы.

12. Юшка

Рыбная или мясная похлёбка, отвар.

13. Намале

Мало, недостаточно. Так говорили о скудной жизни или скупости.

14. Балагта

Болото или обитатель болот.

15. Бабайка

И весло для плота, и деревянная чурка. Страшилка пришла позже.

16. Зрелки

Лесные ягоды в полной зрелости.

17. Росстани

Перекрёсток или жизненная развилка, место прощания.

18. Вакация

Разгульная пора или каникулы, праздничные дни.

19. Босовики

Домашние туфли или обувь на босу ногу.

20. Мизгирь

Паук, тарантул. А ещё — плакса, хилый человек.

21. Ендовочник

Пьяница. Название от сосуда для браги — ендовы.

22. Вуй

Дядя по материнской линии.

23. Рюма

Рыдающий, хныкающий человек — плакса.

24. Хухря

Замарашка, растрёпа. От глагола «хухрить» — клочить волосы.

25. Скрин

Сундук, ларец, коробейка. Прообраз чемодана.

26. Дерибать

Чесаться, царапаться. Предок слова «теребить».

27. Божедом

Сторож кладбища, позже — одинокий человек.

28. Хижа

Слякотная осенняя погода, мокрота, дрябь.

29. Клоб

Ранняя форма слова «клуб», заимствованная напрямую.

30. Чужая странь

Незнакомец, человек не с наших мест — выражение для обозначения чужака, отмечает Дзен-канал «Кириллица».

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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