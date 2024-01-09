Зря выбрасываете старые придверные коврики: принесут немало пользы на даче

Что можно сделать со старыми коврами на даче

Со временем текстильные коврики приходят в негодность. Но не спешите выбрасывать их на помойку. Изделия еще принесут немало пользы на даче.

С их помощью можно обустроить теплую грядку. Для этого нужно выкопать яму, поместить в нее ковер, а сверху застелить его ветками и картоном. Утеплитель нужно накрыть подготовленной для посадок почвой.

Такое утепление может работать в течение четырех лет. Эффект будет особенно заметен в первый год — питательные вещества будут работать на полную, а растения порадуют богатым урожаем, отмечает портал «Про цветы».

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