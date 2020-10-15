Али Асадов

В конфликте вокруг Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана не воюют наемники, и ни одна из стран еще не представила доказательств обратного. Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Очередные парламентские выборы в Сирии назначены на 13 апреля. Такое решение принял президент страны Башар Асад.
Число военнослужащих Соединенных Штатов Америки, пострадавших в Ираке в результате обстрелов иранской стороной, увеличилось до 109. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Напомним, ранее в ведомстве заявляли о 64 раненых.
Сегодня ночью иранские военные запустили 15 ракет на территорию Ирака. Удары наносились по военным аэродромам США.
\ Сотрудники Управления уголовного розыска Петербурга ликвидировали этническую преступную группу, на счету которой "заказные" убийство и покушение на убийство. Очередной "заказ"
30 октября в ресторане «Восток-Запад» (Свердловская наб., д.60) пройдет официальная процедура взвешивания боксеров, которые на следующий день примут участие в очередных бескомпромиссных поединках
Российские фигуристы завоевали "золото" в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду в финале серии "Гран-При", проходящем в Токио.
В Омане открылся самый крупный в мире салон продаж Nissan. На церемонии открытия присутствовал президент компании Карлос Госн (Carlos Ghosn) и представитель Султана Омана Асад бин Тарик Аль Саид, и еще тысяча гостей.