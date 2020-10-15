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Али Асадов

Политика
Ильхам Алиев завил об отсутствии доказательств использования Азербайджаном наемников в Карабахе
В конфликте вокруг Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана не воюют наемники, и ни одна из стран еще не представила доказательств обратного. Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
15 окт 2020 09:14
Политика
Количество пострадавших военных США от обстрелов Ирана увеличилось
Число военнослужащих Соединенных Штатов Америки, пострадавших в Ираке в результате обстрелов иранской стороной, увеличилось до 109. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона. Напомним, ранее в ведомстве заявляли о 64 раненых.
11 фев 2020 08:47
Происшествия
В городе ликвидирована этническая преступная группа, совершавшая заказные убийства
\ Сотрудники Управления уголовного розыска Петербурга ликвидировали этническую преступную группу, на счету которой "заказные" убийство и покушение на убийство. Очередной "заказ"
14 май 2013 12:41
Автоновости
 В Омане открылся самый большой в мире шоурум Nissan
В Омане открылся самый крупный в мире салон продаж Nissan. На церемонии открытия присутствовал президент компании Карлос Госн (Carlos Ghosn) и представитель Султана Омана Асад бин Тарик Аль Саид, и еще тысяча гостей.
08 июн 2005 13:34
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