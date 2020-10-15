Али Асадов

Ильхам Алиев завил об отсутствии доказательств использования Азербайджаном наемников в Карабахе

В конфликте вокруг Нагорного Карабаха на стороне Азербайджана не воюют наемники, и ни одна из стран еще не представила доказательств обратного. Как сообщает РИА Новости, об этом в интервью телеканалу France 24 заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.