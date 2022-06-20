Все новости / Аркадий Ротенберг

Аркадий Ротенберг

Политика
Аркадий Ротенберг оказался бенефициаром четырех санаториев и гостиницы в Крыму
Аркадий Ротенберг является бенефициаром санаториев, расположенных на южном побережье Крыма. В их реконструкцию предприниматель планирует вложить порядка 15 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.
12 апр 2021 08:53
Шоу-бизнес
Фото: как выглядят 10 самых богатых холостяков-миллиардеров России
Ежегодно авторитетное издание Forbes открывает "сезон охоты". В его рейтингах можно узнать не только о финансовом состоянии богатейших мужчин Росссии, но их семейный статус. Перед вами десятка "свободных" олигархов. 
13 янв 2020 12:46
Город
В Петербурге может появиться сквер в память о тренере Путина по дзюдо
В Санкт-Петербурге может появиться сквер имени Анатолия Рахлина, бывшего вице-президента Федерации дзюдо России, тренера Владимира Путина. Об этом «Известиям» рассказал и.о. губернатора Северной
17 июн 2014 10:23
Город
Министр транспорта даст старт еще одной платной трассе в Петербурге
О старте инвестиционного конкурса на право строительства 38 километров будущей платной трассы Петербург - Москва будет объявлено в рамках первого дня Петербургского международного экономического
19 июн 2012 09:39
Шоу-бизнес
«АукцЫон» с презентацией альбома «Девушки поют»
В январе 2006 года «АукцЫон» был приглашён на фестиваль GlobalFest в Нью-Йорке, после выступления на котором трубач из популярнейшей группы The Klezmatics Фрэнк Лондон предложил участникам российской рок-группы записать альбом с
16 апр 2007 16:23
Шоу-бизнес
«АукцЫон» представит публике свой новый альбом «Девушки поют»
21 апреля в ДК Ленсовета легендарная питерская рок-группа «АукцЫон» представит публике свой новый альбом «Девушки поют». Не слишком вериться, но последний альбом «АукцЫона» - одной из самых неординарных и культовых групп нашего времени вышел более десяти лет назад.
09 апр 2007 17:11
Шоу-бизнес
«АукцЫон» представит публике свой новый альбом «Девушки поют».
Не слишком вериться, но последний альбом «АукцЫона» - одной из самых неординарных и культовых групп нашего времени вышел более десяти лет назад. После выпущенного в 1994 году альбома АукцЫон под названием «Птица» никто и предположить не мог, что следующего альбома придется столько ждать – почти целую вечность.
02 апр 2007 12:43
Происшествия
В друга Путина стреляли из-за куска земли?
На прошлой неделе об-щественность взбудоражила информация о том, что в Петербурге был обстрелян автомобиль одного из руководителей клуба дзюдо «Явара-Нева», президентом которого является не кто-нибудь, а сам Владимир Путин!
25 июл 2005 11:28
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