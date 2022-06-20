Сразу несколько развлекательных каналов попали под блокировку на видеохостинге.
Аркадий Ротенберг является бенефициаром санаториев, расположенных на южном побережье Крыма. В их реконструкцию предприниматель планирует вложить порядка 15 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на представителя бизнесмена.
Forbes обновил список богатейших семейных кланов России. На первом месте оказалась семья Ротенбергов («Мостотрест») — впервые за шесть лет. Об этом пишет «РБК».
900 млрд кубометров газа будут доставлены на комплекс по переработке и сжижению природного газа в Усть-Лугах.
Ежегодно авторитетное издание Forbes открывает "сезон охоты". В его рейтингах можно узнать не только о финансовом состоянии богатейших мужчин Росссии, но их семейный статус. Перед вами десятка "свободных" олигархов.
Президент России открыл железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом.
В Санкт-Петербурге может появиться сквер имени Анатолия Рахлина, бывшего вице-президента Федерации дзюдо России, тренера Владимира Путина. Об этом «Известиям» рассказал и.о. губернатора Северной
7-27 апреля пройдет XX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗОВАЯ ВЕСНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ», посвященный 20-летию JFC Jazz Club – одного из лучших джазовых клубов мира. (Клуб JFC входит в
В ближайшие дни на энергетическом рынке Петербурга произойдет знаковое назначение. Как стало известно «Фонтанке», новым директором Управления заказчика комитета по энергетике станет 30-летний Игорь
Пятеро из шести дзюдоистов сборной России на Олимпиаде представляли клуб из Петербурга — «Явара-Нева». Трое из них — Арсен Галстян, Тагир Хайбулаев и Мансур Исаев —
О старте инвестиционного конкурса на право строительства 38 километров будущей платной трассы Петербург - Москва будет объявлено в рамках первого дня Петербургского международного экономического
Прошлый год выдался неудачным для большинства петербургских долларовых мультимиллионеров и миллиардеров, согласно опубликованному журналом Forbes списку 200 самых богатых россиян. Многие из них
\ \ Долой порядки. Чистка элитам. Русские лидеры - на митинги. Сетевых хомячков - в маршевые роты. Надо жить опасно – не бойтесь войн. Грешно жить удобно - спасет диктатура воли. Это тезисы
Сотрудники милиции проводят обыски в офисах двух строительных компаний, специализирующихся на прокладке газопроводов и сопутствующих работах, — ЗАО «Петербурггазстрой» и ОАО
В январе 2006 года «АукцЫон» был приглашён на фестиваль GlobalFest в Нью-Йорке, после выступления на котором трубач из популярнейшей группы The Klezmatics Фрэнк Лондон предложил участникам российской рок-группы записать альбом с
21 апреля в ДК Ленсовета легендарная питерская рок-группа «АукцЫон» представит публике свой новый альбом «Девушки поют». Не слишком вериться, но последний альбом «АукцЫона» - одной из самых неординарных и культовых групп нашего времени вышел более десяти лет назад.
Не слишком вериться, но последний альбом «АукцЫона» - одной из самых неординарных и культовых групп нашего времени вышел более десяти лет назад. После выпущенного в 1994 году альбома АукцЫон под названием «Птица» никто и предположить не мог, что следующего альбома придется столько ждать – почти целую вечность.
В четверг в нашем городе были зарегистрированы два преступления, совершенные против иностранных граждан. \ Так, около 19.00.
На прошлой неделе об-щественность взбудоражила информация о том, что в Петербурге был обстрелян автомобиль одного из руководителей клуба дзюдо «Явара-Нева», президентом которого является не кто-нибудь, а сам Владимир Путин!