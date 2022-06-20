Аркадий Ротенберг

«АукцЫон» представит публике свой новый альбом «Девушки поют».

Не слишком вериться, но последний альбом «АукцЫона» - одной из самых неординарных и культовых групп нашего времени вышел более десяти лет назад. После выпущенного в 1994 году альбома АукцЫон под названием «Птица» никто и предположить не мог, что следующего альбома придется столько ждать – почти целую вечность.