Аркадий Укупник

Супруга известного музыканта не сумела вовремя отреагировать на зазевавшегося мужчину.
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Слух о болезни артиста в считанные дни разлетелся по всему поселку.
20 сентября,19.00 ДК Ленсовета 20 сентября на сцене ДК Ленсовета состоится концерт одного из самых известных певцов российской эстрады — Вадима Казаченко. Вадим Казаченко признанный
«Мне очень приятно, что на этом концерте нет свободных мест и было сложно найти лишний билетик!» – отметила Татьяна Буланова, часто принимающая участия в сборных
Самое доброе радио страны вновь собирает своих друзей в Ледовом! 8 декабря 2013 года Дорожное Радио вот уже в третий раз порадует своих слушателей праздником «Звезды Дорожного Радио». Все, кто
29 ноября на сцене ДК им. Ленсовета 12+ Яркий праздник чувственной энергии голоса и сердца. Вадим Казаченко — признанный секс-символ российской эстрады. Его энергия и голос приковывают
17 февраля 19.00 ДК им. Ленсовета Вадим Казаченко родился 13 июля в городе Полтава. В школьные годы увлекался самодеятельным музицированием и в 14 лет стал участником самодеятельного школьного
16 декабря, во вторник, в кинотеатре «КАРО ФИЛЬМ – Варшавский экспресс» состоится премьера фильма «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2». Это семейная комедия, фильм, в котором и
Проект «Частная коллекция» - это фантазии на тему известных живописных полотен из собрания работ автора. Многие фотопортреты впервые были опубликованы в журнале «Караван историй» и сразу привлекли к себе внимание. К настоящему времени Екатериной Рождественской создано более 1300 работ, в которых героями знаменитых живописных полотен мастеров разных эпох стали российские знаменитости.
Представляем вашему вниманию новости музыки от известного журнала "Rolling Stone"! Вячеслав Петкун "Rolling Stone" попытался выяснить у лидера группы "Танцы минус", сколько он зарабатывает и зачем ему нужен новый альбом - На днях ты улетаешь в Париж снимать клип.