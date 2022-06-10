Все новости / Аркадий Укупник

Аркадий Укупник

Шоу-бизнес
Третья Народная премия «Звезды Дорожного радио» состоялась 8 декабря в Ледовом дворце Санкт-Петербурга.
«Мне очень приятно, что на этом концерте нет свободных мест и было сложно найти лишний  билетик!» – отметила Татьяна Буланова, часто принимающая участия в сборных
10 дек 2013 11:36
Шоу-бизнес
Частная коллекция
Проект «Частная коллекция» - это фантазии на тему известных живописных полотен из собрания работ автора. Многие фотопортреты впервые были опубликованы в журнале «Караван историй» и сразу привлекли к себе внимание. К настоящему времени Екатериной Рождественской создано более 1300 работ, в которых героями знаменитых живописных полотен мастеров разных эпох стали российские знаменитости.
05 июн 2006 18:52
Шоу-бизнес
Новости от "Rolling Stone"!
Представляем вашему вниманию новости музыки от известного журнала "Rolling Stone"! Вячеслав Петкун "Rolling Stone" попытался выяснить у лидера группы "Танцы минус", сколько он зарабатывает и зачем ему нужен новый альбом - На днях ты улетаешь в Париж снимать клип.
17 май 2006 20:48
Эксклюзив
Последние новости
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
«Алиса, ты меня слышишь?»: об этом опасном свойстве умных колонок знают не все Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес