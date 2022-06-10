Аркадий Укупник

Частная коллекция

Проект «Частная коллекция» - это фантазии на тему известных живописных полотен из собрания работ автора. Многие фотопортреты впервые были опубликованы в журнале «Караван историй» и сразу привлекли к себе внимание. К настоящему времени Екатериной Рождественской создано более 1300 работ, в которых героями знаменитых живописных полотен мастеров разных эпох стали российские знаменитости.