Актриса замужем за Джастином Тимберлейком уже 10 лет.
Артист снова стал папой несколько месяцев назад.
Акцию в соцсетях поддержали звезды первой величины.
По слухам, актриса подарила супругу еще одного сына.
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10 февраля, в среду, в кинотеатре «КАРО ФИЛЬМ – Варшавский экспресс» состоится премьера фильма «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». Один день из жизни влюбленных от режиссера
Волшебный шкаф исчез... Белая Колдунья погибла... и об Аслане не было слышно целую тысячу лет. Теперь же Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси Певэнси возвращаются в Нарнию и находят там совершенно другой
Известно, что Тоуб Хупер, снявший в 1974 году "Техасскую резню бензопилой", вдохновлялся "подвигами" реального фермера Эда Гейна по прозвищу Гризли - некрофила и каннибала из Висконсина, имевшего привычку потреблять плоть своих жертв и шить одежду из их кожи.
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(Blade: Trinity)комиксРеж. – Дэвид С. ГойерВ ролях: Уэсли Снайпс, Крис Кристофферсон, Джессика Бил, Доминик ПёрселлСША, 2004.