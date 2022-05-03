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Джессика Бил

Шоу-бизнес
Техасская резня бензопилой: Начало 
Известно, что Тоуб Хупер, снявший в 1974 году "Техасскую резню бензопилой", вдохновлялся "подвигами" реального фермера Эда Гейна по прозвищу Гризли - некрофила и каннибала из Висконсина, имевшего привычку потреблять плоть своих жертв и шить одежду из их кожи.
18 ноя 2006 06:12
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