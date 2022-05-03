Джессика Бил

"Хроники Нарнии: Принц Каспиан" в кинотеатрах с 15 мая

Волшебный шкаф исчез... Белая Колдунья погибла... и об Аслане не было слышно целую тысячу лет. Теперь же Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси Певэнси возвращаются в Нарнию и находят там совершенно другой