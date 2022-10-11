Они не способны на элементарное.
Дела давно минувших дней всплыли наружу.
На это уходили баснословные деньги.
Актриса замужем за Джастином Тимберлейком уже 10 лет.
В Сети появился трейлер документального фильма о поп-певице Джанет Джексон под названием «Джанет» (Janet), в котором приняли участие Вупи Голдберг, Сэмюэл Л. Джексон и другие знаменитости.
Компания Apple представила промо-ролик с сериалами и фильмами, которые выйдут в течение 2021 года в сервисе TV+.
Артист снова стал папой несколько месяцев назад.
По слухам, актриса подарила супругу еще одного сына.
Как вы думаете, кто же был его партнершей?
Сегодня они блистают! Талант, красота, сексуальность – все при них. Фолловеры стонут, а хейтеры не знают, к чему придраться. А ведь раньше что было-то? Насмешки и колкости, слезы и комплексы. Перед вами пятерка знаменитостей, над которыми насмехались в детстве.
Необычный концерт пройдет завтра на крыше «Nevesomost», слушателям представят программу «Джаз и лучшее», а инструментами для выступающих послужат собственные голоса. A
15 мая в Петербурге прошел долгожданный концерт Джастина Тимберлейка. Новый альбом "The 20/20 Experience" был с восторгом принят зрителями. Предлагаем для просмотра несколько фотографий
До концерта Джастина Тимберлейка в Санкт-Петербурге осталось всего 2 дня – уже 15 мая артист впервые выступит в России в СКК «Петербургский». По дороге в Санкт-Петербург Джастин
Времени до концерта Джастина Тимберлейка в Санкт-Петербурге остается все меньше и меньше, а ожидания все больше и больше. Пока поклонники пребывают в радостном предвкушении, Kassir.ru запускает
15 мая на разогреве концерта Джастина Тимберлейка в СКК «Петербургский» выступит DJ Freestyle Steve – официальный диджей американского рэпера, продюсера Тимбалэнда. DJ
Уже в мае этого года самый популярный поп-певец современности Джастин Тимберлейк наконец посетит Россию впервые за всю свою музыкальную карьеру. Сеть ресторанов «Две Палочки» стала
9 апреля в PMI bar состоится Suit&Tie party. Мероприятие пройдет в рамках Международной Недели Моды в Санкт-Петербурге AURORA FASHION WEEK Russia и в преддверии концерта иконы стиля Джастина
«Концерт Джастина Тимберлейка в Санкт-Петербурге состоится 15 мая в СКК «Петербургский». Подготовка к шоу идет полным ходом. Единственная трудность на данный момент – это сложнейшая конструкция
К Восточному Новому Году, который празднуют сегодня, 31 января в странах Юго-Восточной Азии, мы, как и обещали, разобрали желания наших гостей. "Дерево желаний" или "Wish
«Кино&Театр» в «Англетере» Арт-объединение CoolConnections представляют Новый фильм в Кино&театре в Англетере: музыкальная драма «Внутри Льюина