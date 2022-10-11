Все новости / Джастин Тимберлейк

Джастин Тимберлейк

Шоу-бизнес
«Это моя история, рассказанная мной»: опубликован трейлер документалки о Джанет Джексон
В Сети появился трейлер документального фильма о поп-певице Джанет Джексон под названием «Джанет» (Janet), в котором приняли участие Вупи Голдберг, Сэмюэл Л. Джексон и другие знаменитости.
03 янв 2022 15:05
Шоу-бизнес
От звезд «Сумерек» до Майли Сайрус: 5 знаменитостей, которых травили в детстве
Сегодня они блистают! Талант, красота, сексуальность – все при них. Фолловеры стонут, а хейтеры не знают, к чему придраться. А ведь раньше что было-то?  Насмешки и колкости, слезы и комплексы. Перед вами пятерка знаменитостей, над которыми насмехались в детстве.
05 дек 2019 09:00
Шоу-бизнес
Интересные факты в преддверии концерта Джастина Тимберлейка в Санкт-Петербурге
До концерта Джастина Тимберлейка в Санкт-Петербурге осталось всего 2 дня – уже 15 мая артист впервые выступит в России в СКК «Петербургский». По дороге в Санкт-Петербург Джастин
14 май 2014 11:09
Шоу-бизнес
Купи 3 билета на концерт Джастина Тимберлейка, получи 4-й в подарок
Времени до концерта Джастина Тимберлейка в Санкт-Петербурге остается все меньше и меньше, а ожидания все больше и больше. Пока поклонники пребывают в радостном предвкушении, Kassir.ru запускает
30 апр 2014 15:53
Шоу-бизнес
Корпорация PMI сообщает, что концерты Джастина Тимберлейка в Санкт-Петербурге состоятся
«Концерт Джастина Тимберлейка в Санкт-Петербурге состоится 15 мая в СКК «Петербургский». Подготовка к шоу идет полным ходом. Единственная трудность на данный момент – это сложнейшая конструкция
03 апр 2014 17:50
Шоу-бизнес
С сегодняшнего дня ресторан юго-восточной кухни «Длинный Хвост» начинает исполнять желания гостей
К Восточному Новому Году, который празднуют сегодня, 31 января в странах Юго-Восточной Азии, мы, как и обещали, разобрали желания наших гостей. "Дерево желаний" или "Wish
03 фев 2014 10:47
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