Все новости / Эрдоган

Эрдоган

Политика
Эрдоган заявил о превращении Греции в форпост США после создания базы в Александруполисе
Греция превратилась в форпост Соединенных Штатов Америки после создания в греческом Александруполисе (Дедеагаче) американской военной базы. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.  
12 ноя 2021 18:59
Политика
Эрдоган поручил выслать из Турции десять иностранных послов
В Турции разразился дипломатический скандал — президент республики Реджеп Тайип Эрдоган распорядился объявить персонами нон грата послов десяти стран. Речь идет о дипломатических работниках из США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии. Подробности передает РИА Новости.
25 окт 2021 08:58
Политика
Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна зависеть от «горстки стран»
Страны – победители Второй мировой войны не должны решать судьбу всего мира — в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал существующий пост-ялтинский миропорядок во время своего выступления в Анголе. Об этом сообщает издание «Известия».
19 окт 2021 08:32
Политика
«Чаша терпения переполнена»: Эрдоган заявил о готовности Турции устранить террористов в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не намерен терпеть угрозу, исходящую от террористов на севере Сирии — «Чаша терпения Турции переполнилась». Турецкий лидер пообещал в ближайшее время предпринять шаги для ликвидации террористической угрозы своими силами. Об этом он рассказал в ходе телевизионной пресс-конференции, передает РИА Новости.
13 окт 2021 10:43
Политика
Депутат Верховной Рады Украины поздравил Путина с днем рождения
Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения, опубликовав видео в своем Telegram-канале.
07 окт 2021 20:59
Политика
Глава МИД Кулеба: Зеленский попросил Эрдогана «замолвить слово» перед Путиным
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе украинского президента Владимира Зеленского к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, касающейся осужденных в России украинцев. Зеленский попросил его обсудить вопрос освобождения военнопленных с российским президентом Владимиром Путиным. Детали беседы передает РИА Новости.
30 сен 2021 20:11
Общество
Путин сообщил о 30 зараженных коронавирусом в его окружении
Президент России Владимир Путин сообщил, что в его окружении коронавирусом заразились уже три десятка человек. Глава страны увидел причину в поздней ревакцинации. Он назвал произошедшее реальным экспериментом на себе, пишет ТАСС. 
29 сен 2021 21:13
Политика
Путин поблагодарил Эрдогана за позицию по строительству «Турецкого потока»
Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана за помощь и твердую позицию по строительству «Турецкого потока», благодаря которому Анкара может чувствовать себя уверенней во время сложностей на европейском газовом рынке. 
29 сен 2021 17:23
Политика
Эрдоган: Турция хотела бы, чтобы войска США вслед за Афганистаном ушли из Сирии и Ирака
Анкара хотела бы, чтобы войска США покинули Сирию и Ирак так же, как ранее ушли из Афганистана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время интервью американскому телеканалу CBS.   
27 сен 2021 17:23
Политика
Песков: в Кремле сожалеют о заявлении президента Турции Эрдогана об «аннексии» Крыма
В Кремле сожалеют о заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма перед саммитом в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что адресатом этих слов просит считать себя.   
22 сен 2021 16:27
Политика
Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым в составе России
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН снова заговорил об «аннексированном» крымском полуострове. Текст его речи приводится на сайте главы государства.
22 сен 2021 08:25
Политика
Турция приняла на вооружение ударный беспилотник Bayraktar Akinci
Турецкая армия получила новейший ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Его продемонстрировали на официальной церемонии, которая прошла в Текирдаге в воскресенье, 29 августа. Мероприятие посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
31 авг 2021 12:13
Турция эвакуировала свое посольство в Афганистане
Турция занялась эвакуацией сотрудников своего посольства в Кабуле. Их уже доставили в район местного аэропорта, где сейчас находятся турецкие солдаты. Также продолжается эвакуация военных: сперва их перевезут в Исламабад, а уже оттуда на самолетах Turkish Airlines они попадут на родину. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в беседе с прессой.
27 авг 2021 14:15
Эксклюзив
Последние новости
Пользуетесь и не знаете: вот для чего предназначены разные стороны терки Общество
Старая яблоня даст урожай не хуже молодой: вот что нужно сделать с деревом Общество
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес