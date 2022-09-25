Разрешение ситуации уже близко.
Почему Эрдоган не посмеет закрыть проливы для России: отвечает политолог
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Киев на переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.
Власти Стамбула не приветствуют публикацию видео с очередями за дешевым хлебом. Об этом в Twitter написал мэр города Экрем Имамоглу, сообщает «Москва 24».
Обвал курса турецкой лиры привел к стихийным акциям протеста в Анкаре и Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Halk.
Греция превратилась в форпост Соединенных Штатов Америки после создания в греческом Александруполисе (Дедеагаче) американской военной базы. Такое мнение на пресс-конференции высказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.
В Турции разразился дипломатический скандал — президент республики Реджеп Тайип Эрдоган распорядился объявить персонами нон грата послов десяти стран. Речь идет о дипломатических работниках из США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии. Подробности передает РИА Новости.
Страны – победители Второй мировой войны не должны решать судьбу всего мира — в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал существующий пост-ялтинский миропорядок во время своего выступления в Анголе. Об этом сообщает издание «Известия».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что больше не намерен терпеть угрозу, исходящую от террористов на севере Сирии — «Чаша терпения Турции переполнилась». Турецкий лидер пообещал в ближайшее время предпринять шаги для ликвидации террористической угрозы своими силами. Об этом он рассказал в ходе телевизионной пресс-конференции, передает РИА Новости.
Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил российского президента Владимира Путина с днем рождения, опубликовав видео в своем Telegram-канале.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о просьбе украинского президента Владимира Зеленского к турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, касающейся осужденных в России украинцев. Зеленский попросил его обсудить вопрос освобождения военнопленных с российским президентом Владимиром Путиным. Детали беседы передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин сообщил, что в его окружении коронавирусом заразились уже три десятка человек. Глава страны увидел причину в поздней ревакцинации. Он назвал произошедшее реальным экспериментом на себе, пишет ТАСС.
Президент России Владимир Путин поблагодарил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана за помощь и твердую позицию по строительству «Турецкого потока», благодаря которому Анкара может чувствовать себя уверенней во время сложностей на европейском газовом рынке.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября. Турецкий лидер заявил, что рад возможности побеседовать с Путиным лично.
Анкара хотела бы, чтобы войска США покинули Сирию и Ирак так же, как ранее ушли из Афганистана. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время интервью американскому телеканалу CBS.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину, лишь использует страну в своих интересах, так заявил депутат Верховной рады Олег Волошин в четверг, 23 сентября.
В Кремле сожалеют о заявлении президента Турции Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма перед саммитом в Сочи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что адресатом этих слов просит считать себя.
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН снова заговорил об «аннексированном» крымском полуострове. Текст его речи приводится на сайте главы государства.
Турецкая армия получила новейший ударный беспилотник Bayraktar Akinci. Его продемонстрировали на официальной церемонии, которая прошла в Текирдаге в воскресенье, 29 августа. Мероприятие посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Турция занялась эвакуацией сотрудников своего посольства в Кабуле. Их уже доставили в район местного аэропорта, где сейчас находятся турецкие солдаты. Также продолжается эвакуация военных: сперва их перевезут в Исламабад, а уже оттуда на самолетах Turkish Airlines они попадут на родину. Об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган в беседе с прессой.