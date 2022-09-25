Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна зависеть от «горстки стран»

Страны – победители Второй мировой войны не должны решать судьбу всего мира — в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал существующий пост-ялтинский миропорядок во время своего выступления в Анголе. Об этом сообщает издание «Известия».