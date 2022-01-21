Евгений Малкин

Тренер СКА по физподготовке Александр Капитонов: «Лучше всех готовы ветераны»

Братья Капитоновы — Дмитрий и Александр — зарекомендовали себя с самой лучшей стороны не только как легкоатлеты, но и как тренеры по физической подготовке. Каждое лето к ним «в