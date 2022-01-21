Евгений Малкин

В пятницу, 21 января, «Бостон Брюинз» на своем льду победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей отличился россиянин Александр Овечкин, который оформил результативный ассист Евгению Кузнецову.
В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). Подробности сообщает РИА Новости.
Открыта шестая сотня! Такого русского нашествия Национальная хоккейная лига (НХЛ) ещё не знала.
Североамериканское агентство спортивных новостей ESPN составило список лучших хоккеистов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за последние десять лет.
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заработал очки за голы и результативные передачи уже в одиннадцатой игре подряд!
Сборная России по хоккею провела первый матч на Олимпиаде в Сочи. Соперником наших хоккеистов стала национальная команда Словении. Первыми счет в матче открыли россияне. Уже на первой минуте шайбу
— Многих ребят знал раньше: с кем-то играл в одной команде, с кем-то в сборной пересекался, — начал рассказ новобранец армейского нападения. — А сейчас мы, если так можно
21 сентября в Москве состоится церемония вручения премии «GQ Человек Года 2012». Номинантами на премию «Спортсмен года» на этот раз стали боец ММА Федор
Голкипер СКА Илья Ежов, хоккеист, о котором из уст женщин можно услышать чаще всего одну фразу: «Ах какая прелесть! Милашка!» Из уст мужчин: «Ежик — молодчик!
Беседа с защитником питерского СКА Денисом Денисовым в первый день тренировочного сбора российской команды на подмосковной базе в Новогорске началась с исторического экскурса: Денис Денисов
Братья Капитоновы — Дмитрий и Александр — зарекомендовали себя с самой лучшей стороны не только как легкоатлеты, но и как тренеры по физической подготовке. Каждое лето к ним «в
«Кошмар! Какая жара!» — раздраженно на ломаном русском произнестемнокожий парень, когда за ним захлопнулась дверь питерской подземки.Если даже выходцу из Африки июльская духота
Константин Зырянов «Почему Зырянов?» – спросите вы. Почему не весь «Зенит», впервые за четверть века подаривший городу «золото»?Почему не конструктор этой победы Адвокаат? Или гений селекции Сарсания? Почему после матча с «Сатурном»на просьбу назвать лучшего игрока Дик Адвокаат бросил: «Коста!
Северную столицу выбрали местом подготовки к новому сезону некоторые хоккеисты НХЛ. Но время их заполнено не только тренировками.
В российском оценочном бизнесе сложилась революционная ситуация. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принятый Госдумой 7 июля 2006 года и одобренный Советом Федерации 14 июля с.
Накануне вчерашнего четвертьфинального матча хоккейного чемпионата мира в столице Латвии со сборной Чехии наш молодой форвард Александр Овечкин в беседе с журналистами сказал: «Все ребята понимают: достаточно проиграть эту встречу.
Встреча хоккеистов сборных Украины и Италии ознаменовалась массовой дракойМ. ИСАЕВНа первом групповом этапе проходящего в Латвии чемпионата мира хоккеисты сборной России первенствовали в своей группе, одержав три победы в трех матчах.
Не зря, конечно же, главный тренер нашей сборной Владимир Крикунов назвал «натужной» вторую победу своих подопечных на чемпионате мира по хоккею в Риге.
Как уже сообщалось, новым президентом Федерации хоккея России (ФХР) избран прославленный в прошлом вратарь депутат Государственной Думы Владислав Третьяк.
мешают нашим хоккейным деятелям на равных вести переговоры с заокеанскими партнерамиДмитрий БОРИСОВНедавно комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гарри Бэттмен уведомил руководство Российской профессиональной хоккейной лиги (ПХЛ) о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству.