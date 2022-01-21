Все новости / Евгений Малкин

Евгений Малкин

Спорт
Овечкин вышел в тройку россиян с самыми результативными ассистами в истории НХЛ
В пятницу, 21 января, «Бостон Брюинз» на своем льду победил «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе гостей отличился россиянин Александр Овечкин, который оформил результативный ассист Евгению Кузнецову.
21 янв 2022 09:34
Спорт
Триумфальное возвращение Малкина принесло «Питтсбургу» победу над «Анахаймом»
В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» уступил «Питтсбург Пингвинз» со счетом 1:4 (0:1, 1:2, 0:1). Подробности сообщает РИА Новости.
12 янв 2022 11:45
Спорт
Дорогой, но полезный Хлебушек: Артемий Панарин побил личный рекорд и замахивается на большее
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заработал очки за голы и результативные передачи уже в одиннадцатой игре подряд!
19 ноя 2019 12:29
Спорт
Хоккейная сборная России начала Олимпиаду с победы над словенцами: превосходная игра Малкина и шикарный дебют Ничушкина
Сборная России по хоккею провела первый матч на Олимпиаде в Сочи. Соперником наших хоккеистов стала национальная команда Словении. Первыми счет в матче открыли россияне. Уже на первой минуте шайбу
14 фев 2014 10:08
Спорт
Защитник СКА Денис Денисов: «Мне вызов в сборную только прибавляет сил»
Беседа с защитником питерского СКА Денисом Денисовым в первый день тренировочного сбора российской команды на подмосковной базе в Новогорске началась с исторического экскурса: Денис Денисов
10 ноя 2011 11:30
Спорт
Тренер СКА по физподготовке Александр Капитонов: «Лучше всех готовы ветераны»
Братья Капитоновы — Дмитрий и Александр — зарекомендовали себя с самой лучшей стороны не только как легкоатлеты, но и как тренеры по физической подготовке. Каждое лето к ним «в
28 июл 2010 12:03
Спорт
Герои года
Константин Зырянов «Почему Зырянов?» – спросите вы. Почему не весь «Зенит», впервые за четверть века подаривший городу «золото»?Почему не конструктор этой победы Адвокаат? Или гений селекции Сарсания? Почему после матча с «Сатурном»на просьбу назвать лучшего игрока Дик Адвокаат бросил: «Коста!
28 дек 2007 22:52
Недвижимость
Революция в оценочном бизнесе
В российском оценочном бизнесе сложилась революционная ситуация. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О внесении изменений в федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», принятый Госдумой 7 июля 2006 года и одобренный Советом Федерации 14 июля с.
09 авг 2006 00:52
Спорт
Так хорошо началось...
Накануне вчерашнего четвертьфинального матча хоккейного чемпионата мира в столице Латвии со сборной Чехии наш молодой форвард Александр Овечкин в беседе с журналистами сказал: «Все ребята понимают: достаточно проиграть эту встречу.
19 май 2006 01:57
Спорт
Ничего не скажешь, боевой матч...Встреча хоккеистов сборных Украины и Италии ознаменовалась массовой дракой
Встреча хоккеистов сборных Украины и Италии ознаменовалась массовой дракойМ. ИСАЕВНа первом групповом этапе проходящего в Латвии чемпионата мира хоккеисты сборной России первенствовали в своей группе, одержав три победы в трех матчах.
11 май 2006 23:52
Спорт
Пробелы в законе
мешают нашим хоккейным деятелям на равных вести переговоры с заокеанскими партнерамиДмитрий БОРИСОВНедавно комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гарри Бэттмен уведомил руководство Российской профессиональной хоккейной лиги (ПХЛ) о готовности к взаимовыгодному сотрудничеству.
31 мар 2006 20:27
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