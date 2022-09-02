Илья Резник

Любови Успенской не нужно прощение Ильи Резника.
Вдали от мирского поэт словил просветление.
Патриотическая песня, которую могла исполнить Примадонна, досталась Азизе.
Санкции против России откладывают возвращение Примадонны на родину.
Поэт отбился от голословного высказывания, автором которого его сделали.
Ирина Резник не смогла пройти мимо женщины, попавшей в беду.
Теперь в семье 84-летнего поэта воцарилась гармония.
Поэт искренне считает, что индустрия ничего не потеряет от отмены мероприятия.