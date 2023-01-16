Актриса честно говорит о своем здоровье.
Сейчас в это сложно поверить.
У директора учреждения и актрисы непростые отношения.
Актрису «распяли прилюдно».
Конфликт развернулся в театре «Ленком».
Женщины не могли поделить любимого мужчину.
Артистка любит готовить и знает в этом толк.
Вдова Караченцова знает, как удивить гостей.
Артистка тяжело восприняла критику.
Вдова Караченцова утверждает, что у нее все в порядке с головой.
Вдова Караченцова уверенно заявила, что бесплатно никто не работал.
Телеведущая присоединилась к тем, кто хейтил жену Караченцова за демонстрацию семейного горя.
Директор театра «Ленком» считает своей обязанностью обеспечить своим работникам полную социальную защищенность.
Вдова артиста Людмила Поргина рассказала, что видела перед несчастным случаем.
Вдове артиста не раз приходилось сталкиваться с порчей и сглазом.
Ранее Людмила Поргина вспомнила, как на нее пытались наслать порчу.
Вдова Караченцова поделилась жуткими воспоминаниями.
Поклонницы артиста пытались отбить его при помощи черной магии.
Влезать в конфликт вдовы Караченцова и директора театра постановщик не собирается.
Конфликт главы «Ленкома» со вдовой Караченцова все никак не утихнет.