Михаил Муромов

История стала народной.
Исполнитель хита «Яблоки на снегу» всеми силами пытается привлечь к себе внимание.
Певец заговорил о всемогуществе Примадонны.
Певец откровенно рассказал о своих доходах.
Алла Пугачева удивилась резким высказываниям Муромова в свой адрес.
Сколько же карьер загубила Алла Борисовна?
Алле Борисовне палец в рот не клади!
В Петербурге появилось два новых праздника — Пасха и День семьи, любви и верности. Губернатор подписала соответствующий закон о праздничных датах в Петербурге. Сам документ обсуждался и принимался
Из 600 тысяч километров российских автомобильных дорог 480 тысяч не соответствуют самым элементарным нормативным требованиям и нуждаются в срочном ремонте.
Звёзды приедут в Петербург со своими главными хитами.