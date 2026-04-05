Куличи, которые всегда получаются: На Пасху готовлю так уже 7-й год - и никак не нарадуюсь
Куличи, которые всегда получаются: На Пасху готовлю так уже 7-й год - и никак не нарадуюсь

Опубликовано: 5 апреля 2026 07:32
 Проверено редакцией
Рецепт приготовления выпечки на праздник.

Пасха наступит уже через неделю, а значит, рецепты кулича актуальны, как никогда. Главное в этом случае найти удачный рецепт, тогда выпечка получится пышной, нежной, будет долго оставаться мягкой.

Как готовить вкусные куличи, которые получаются всегда, рассказывают на канале "Простые рецепты".

Для приготовления куличей необходимо:

  • 100 мл тёплого молока;
  • 25 г живых прессованных дрожжей;
  • 200 г сахара;
  • 550 г муки;
  • 100 г сметаны;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • щепоть ванилина или пакетик ванильного сахара;
  • 1 ч. л. мёда;
  • 1 ч. л. куркумы;
  • горсть изюма без косточек.

Приготовление вкусного кулича по шагам таково

  1. Молоко подогреваем до тёплого, но не горячего состояния, отправляем в него дрожжи, 2 столовые ложки муки и 1 чайную ложку сахара, вымешиваем, оставляем опару в тёплом месте, накрыв полотенцем или пакетом. Через 15 минут можно добавлять оставшиеся продукты.
  2. Отдельно взбиваем яйца с солью и оставшимся сахаром, должна получиться пышная пена.
  3. Выкладываем к яичной массе размягчённое сливочное масло и сметану, высыпаем куркуму, она сделает цвет готовых куличей более ярким и насыщенным.
  4. Перемешали всё, соединили с подошедшей опарой, добавили ванилин или ванильный сахар, мёд.
  5. Муку высыпаем частями, замешиваем достаточно густое тесто. Домешивать его будем, выложив на стол, слегка присыпанный мукой.
  6. Тесто вымешиваем 10 минут, оно должно стать гладким и мягким.
  7. Посуду смазываем растительным маслом, перекладываем тесто, накрываем и даём ему подойти 2 часа.
  8. Изюм вмешиваем в тесто, оставляем ещё на 30 минут, а затем перекладываем тесто в формы.
  9. Готовить будем в духовке, разогретой до 180 градусов, время выпекания - 30 минут.
  10. Куличам даём остыть, а затем снимаем с них бумажные формы и украшаем готовые изделия глазурью.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить быструю закуску в микроволновке.

