Куличи, которые всегда получаются: На Пасху готовлю так уже 7-й год - и никак не нарадуюсь

Пасха наступит уже через неделю, а значит, рецепты кулича актуальны, как никогда. Главное в этом случае найти удачный рецепт, тогда выпечка получится пышной, нежной, будет долго оставаться мягкой.
Для приготовления куличей необходимо:
- 100 мл тёплого молока;
- 25 г живых прессованных дрожжей;
- 200 г сахара;
- 550 г муки;
- 100 г сметаны;
- 100 г сливочного масла;
- 2 яйца;
- 3 ст. л. растительного масла;
- 0,5 ч. л. соли;
- щепоть ванилина или пакетик ванильного сахара;
- 1 ч. л. мёда;
- 1 ч. л. куркумы;
- горсть изюма без косточек.
Приготовление вкусного кулича по шагам таково
- Молоко подогреваем до тёплого, но не горячего состояния, отправляем в него дрожжи, 2 столовые ложки муки и 1 чайную ложку сахара, вымешиваем, оставляем опару в тёплом месте, накрыв полотенцем или пакетом. Через 15 минут можно добавлять оставшиеся продукты.
- Отдельно взбиваем яйца с солью и оставшимся сахаром, должна получиться пышная пена.
- Выкладываем к яичной массе размягчённое сливочное масло и сметану, высыпаем куркуму, она сделает цвет готовых куличей более ярким и насыщенным.
- Перемешали всё, соединили с подошедшей опарой, добавили ванилин или ванильный сахар, мёд.
- Муку высыпаем частями, замешиваем достаточно густое тесто. Домешивать его будем, выложив на стол, слегка присыпанный мукой.
- Тесто вымешиваем 10 минут, оно должно стать гладким и мягким.
- Посуду смазываем растительным маслом, перекладываем тесто, накрываем и даём ему подойти 2 часа.
- Изюм вмешиваем в тесто, оставляем ещё на 30 минут, а затем перекладываем тесто в формы.
- Готовить будем в духовке, разогретой до 180 градусов, время выпекания - 30 минут.
- Куличам даём остыть, а затем снимаем с них бумажные формы и украшаем готовые изделия глазурью.
